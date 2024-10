Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

In der Vorwoche bewegten die robusten US-Arbeitsmarktdaten die Märkte. Während die Aktienmärkte weiter zulegten, brachen die Kurse an den Bondmärkten ein, verbunden mit deutlichen Renditeanstiegen. Der Kurs des Euro-Bund-Futures fiel im Wochentief bis auf 133,13 Prozentpunkte. Die 10-jährige US-Staatsanleihe kletterte zum ersten Mal seit August wieder über die Marke von 4 Prozent. Mit dem robusten Arbeitsmarkt wurden größere US-Leitzinssenkungen für dieses Jahr am Markt ausgepreist. In Europa haben Mitglieder der EZB sich im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 17. Oktober aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums im Euro-Raum für weitere Leitzinssenkungen ausgesprochen. Der Euro-Bund-Future steht am Donnerstagvormittag bei 133,20 Punkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steht bei 2,268% und damit deutlich über dem Vorwochenniveau von 2,137%. Ebenfalls kräftig gestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor Wochenfrist stand diese bei 2,465%, aktuell gibt es 2,550%.

Anlegertrends

Grenke zahlt 5,125%

Grenke Finance PLC refinanziert sich über eine Finance-Anleihe (WKN A3L3R2) mit 500 Millionen Euro. Die Fälligkeit ist am 04.01.2029, während der Laufzeit wird ein Kupon von 5,125% gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmalig am 04.01.2025. Der Mindestbetrag liegt bei 1.000 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. S&P vergibt ein BBB Rating.

BMW begibt CHF-Anleihe

BMW International Investment B.V. nimmt über eine Anleihe (WKN A3L4A1) 300 Millionen CHF frisches Kapital auf. Anleger erhalten einen Kupon in Höhe von 1,20%, die erste Zinszahlung erfolgt am 09.10.2025. Zurückgezahlt wird diese Anleihe am 09.10.2028. Der Mindestbetrag liegt bei 5.000 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von MoodyŽs gibt es ein A2 Rating.

Aareal nimmt 500 Millionen Euro auf

Die Aareal Bank AG emittiert eine Anleihe (WKN AAR044) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro. Bis zur Fälligkeit am 10.04.2030 wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 2,625% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 10.04.2025. Gehandelt werden kann in 1.000 Nominalen als Mindestbetrag und als kleinste handelbare Einheit. Die Ratingagentur Fitch vergibt ein BBB (Stable) Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)