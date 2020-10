Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Comeback von Luckin Coffee?

DAX: Der gestrige Ausflug über die 12.900 Punkte scheint nur von kurzer Dauer gewesen zu sein: Bei einem Minus von 0,3% kann der DAX diese Marke aktuell nicht halten. Immerhin behauptet er sich damit im Vergleich zu den US-Indizes, die gestern nach einer Absage von Verhandlungen zu einem neuen Corona-Hilfspaket in den USA auf Talfahrt gegangen waren.

Die meistgehandelten AKtien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN: A2PSR2): Auch heute ist BioNTech die meistgehandelte Aktie in Stuttgart und klettert um 0,9%. In den USA erhöhte die Gesundheitsbehörde nun die Anforderungen zur Zulassung von Corona-Impfstoffen. So müsse zwei Monate lang bei der Hälfte der Testpersonen eine Wirkung auftreten. Dennoch könnte BioNTech das erste Unternehmen sein, das in den USA Ergebnisse einer klinischen Phase-III-Studie bekanntgibt.

2. BASF (WKN: BASF11): Hohe Umsätze sind in Stuttgart auch bei der BASF zu verzeichnen, die 3,4% auf 54,83 Euro zulegt. Am Morgen hob Barclays das Kursziel von 51 auf 56 Euro an, da höhere Absatzvolumina dem Chemiekonzern im vierten Quartal und im kommenden Jahr bessere Ergebnisse bescheren dürften. Auch die UBS sieht die BASF in einer neuen Analyse bei 56 Euro und erwartet, dass sich der Chemiekonzern im dritten Quartal erholt haben dürfte.

3. Luckin Coffee (WKN: A2PJ6S): Rege gehandelt wird von den Stuttgarter Anlegern auch Luckin Coffee, die 10% gewinnen. Noch im April stürzte die Aktie nach dem Buchhaltungsskandal zum Pennystock ab und flog von der Nasdaq. Doch in China erhielt das Unternehmen nun lediglich eine geringe Strafe über neun Millionen US-Dollar - für die Anleger offenbar ein Indiz dafür, dass Luckin Coffee nach wie vor das Vertrauen der chinesischen Führung genießt.

Bayer, Xiaomi und Royal Dutch Shell: Charttechnik-Experte Samir Boyardan analysiert die gefragtesten Aktien der Instagram-Community der Börse Stuttgart und verrät, ab welcher Marke es für den DAX so richtig spannend werden könnte.

Euwax Sentiment Index

Die Stimmung in Stuttgart dreht sich: Gingen die Anleger laut Euwax Sentiment am Morgen noch eher von einem fallenden DAX aus, wechselten sie am Mittag nach Erreichen des Tagestiefs von 12.860 Punkten das Lager und setzen seither auf einen steigenden deutschen Leitindex.

Trends im Handel

1. Call auf Amazon (WKN MC826E): Keinen Optionsschein handeln die Stuttgarter Anleger heute häufiger als einen Call auf Amazon. Am Morgen hatte JPMorgan Amazon weiterhin mit „Overweight“ eingestuft. Die Analysten rechnen für den Prime Day in der kommenden Woche mit einem Umsatz von rund 7,5 Milliarden Euro. Mit einem Plus von 0,7% zeigt sich die Amazon-Aktie heute leicht verbessert.

2. Call auf Peloton Interactive (WKN MA0VGJ): Wie so häufig in der letzten Zeit handeln die Anleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein auf Peloton Interactive. Während am Morgen eher Verkäufe zu beobachten waren, wird der Call nun häufiger gekauft. Die Peloton Interactive-Aktie selbst notiert heute kaum verändert knapp unterhalb ihres gestrigen Allzeithochs von 96,56 Euro.

3. Call auf RWE (WKN MC6EH3): Zu guter Letzt wird auch ein Call-Optionsschein auf RWE in Stuttgart rege gehandelt. Hier zeigt sich ein ausgeglichenes Bild zwischen Käufern und Verkäufern. RWE hatte jüngst verkündet, in Nordamerika, dem Kernmarkt für erneuerbare Energien, bereits den 25. Windpark in Betrieb genommen zu haben. Bis zum Mittag steigt die RWE-Aktie um 2,3% auf 33,52 Euro.

