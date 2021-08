Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Fast 40% Kursverlust nach Gewinnwarnung

Auch zur Wochenmitte schafft es der DAX nicht, den positiven Vorgaben der Wall Street zu folgen und bewegt sich nahezu unverändert rund um die Marke von 15.900 Punkten. Für Aufsehen sorgen indes vor allem zwei Small Caps aus Deutschland.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Morphosys (WKN 663200)

Meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist heute die Morphosys-Aktie. Für die Papiere des Gesundheitsunternehmens geht es im bisherigen Handelsverlauf um rund 1,2% bergauf. Heute Morgen wurde bekannt, dass der SDAX-Konzern und sein Partner Incyte eine Genehmigung für den Vertrieb eines Antikörper-Medikaments gegen Krebs für den kanadischen Markt erhalten haben.

2. Lang & Schwarz (WKN 645932)

Für besonders viel Aufsehen sorgt in den letzten Stunden vor allem die Aktie der Düsseldorfer Handelsplattform Lang & Schwarz. Gestern Abend gab die Gesellschaft eine massive Gewinnwarnung heraus und sagte die für Donnerstag geplante Hauptversammlung ab. Im Zuge der CumEx-Ermittlungen wird nun auch gegen Lang & Schwarz ermittelt - die Firma bildete bereits vorsorglich Rückstellungen in Höhe von 45 Mio. Euro. Nachdem der Aktienkurs gestern Abend um nahezu 40% abrutschte, kann er heute wieder über 12% zulegen.

3. Volkswagen (WKN 766403)

Ruhiger verläuft der Handelstag bisher für das DAX-Schwergewicht und den Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett Volkswagen. Die Aktie notiert mit 0,4% leicht im Minus bei rund 200 Euro.

Börse Stuttgart auf YouTube

Sage und schreibe 2.800 Prozent gewann die BioNTech-Aktie ausgehend von ihrem IPO bis zum Allzeithoch bei knapp 400 Euro. Allein das zeigt: Die Impfstoff-Akten sind derzeit schwer in Mode und bei vielen Anlegern gefragt. Wie viel in diesen Kursen aber schon eingepreist ist, welche Risiken bei Moderna, CureVac & Co. lauern und ob man nicht besser auf die „großen“ Partner Pfizer oder Bayer setzt, verrät Andreas Lipkow von der comdirect.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YuwfE2WKdUY

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notierte im bisherigen Handelsverlauf mehrmals leicht im positiven Bereich. Die überwiegende Zeit verbrachte er deutlich unter der Nulllinie. Die Stuttgarter Derivateanleger agieren anscheinend sehr vorsichtig mit ihren Investitionen in einen steigenden DAX.

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Puma (WKN MA4Y19)

Ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf den Sportartikelhersteller Puma wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die Analysten der Deutschen Bank setzten das Kursziel von 92 Euro auf 120 Euro nach oben und zugleich ihre Einschätzung von „Hold“ auf „Buy“. Die Aktie mit dem Raubtierlogo legt um 1,7% auf 108,40 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf ASML Holding (WKN MA5YW7)

Weiterhin steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterbranche ASML Holding ein. Gegenüber den Vortagen ist ein leichter Rückgang der eingehenden Kauforders zu verzeichnen. Die ASML-Aktie notiert mit 687 Euro beinahe unverändert.

3. Knock-out-Call auf Alibaba (WKN MA88B1)

In einem Knock-out-Call auf den chinesischen E-Commerce Konzern Alibaba finden sehr viele Preisfeststellungen statt. Bei unserem Händler gehen dabei überwiegend Kauforders ein. Für die Alibaba-Aktie geht es 1,7% auf 144 Euro bergab.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)