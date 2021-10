Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Calls auf Chip-Konzerne gefragt

Trends im Handel

1.Call-Optionsschein auf ASML (WKN MA5YW7)

Die meisten Preisfeststellungen finden an der Euwax kurz vor dem Wochenende in einem Call-Optionsschein auf ASML statt. Unsere Händler führen in dem Papier überwiegend Kaufaufträge aus. Die ASML-Aktie legt rund 0,5% zu.

2.Knock-out-Call auf TSMC (WKN MA3NG1)

Auch in einen Knock-out-Call auf den asiatischen Chip-Riesen TSMC steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Die Aktie des Konzerns legt rund 2% zu und notiert im Tagesverlauf nur knapp unter der Marke von 100 Euro.

3.Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA84UN)

Und auch der dritte Wert kommt am Freitag aus der Halbleiter-Industrie. In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Hersteller NVIDIA steigen unsere Anleger ebenfalls ein. Die NVIDIA-Aktie gewinnt in einem freundlichen Marktumfeld rund 0,5%.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment startete solide im Plus bei rund 40 Punkten in den Tag - verlor im Tagesverlauf aber immer weiter an Boden und notiert zum Mittag leicht im negativen Bereich. Damit scheinen sich die Stuttgarter Derivateanleger antizyklisch zur Entwicklung im DAX zu positionieren.

