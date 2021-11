Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf Apple sehr gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MA93MS)

Auf Apple handeln die Derivateanleger an der Euwax einige Call-Optionsscheine sehr rege. Der am häufigsten gehandelte Call-Optionsschein wird von den Anlegern ausschließlich gekauft. Der Call weist mit einem Bewertungstag am 16.06.2023 eine recht lange Laufzeit auf. Der Basispreis liegt bei 160 US-Dollar. Die Apple-Aktie notiert 0,6% höher bei 142,78 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Salesforce (WKN UE9SQC)

Auf den weltweit führenden Anbieter von CRM-Software, Salesforce, verkaufen die Anleger ihren Call-Optionsschein. Am 30. November nach Börsenschluss wird der Softwareanbieter seine Zahlen fürs vergangene Quartal vorlegen. Die Aktie notiert mit 267 Euro beinahe unverändert.

3. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical (WKN MA5UP3)

Mit Intuitive Surgical steht ein weiteres amerikanisches Unternehmen als Basiswert im Fokus der Anleger. Der Call-Optionsschein auf den Medizintechnikkonzern wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend verkauft. Intuitive Surgical bietet minimalinvasive Chirurgiesysteme an. Die Aktie legt 0,7% auf 310,90 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment zeigt sich im bisherigen Handelsverlauf mit einer Spanne von ca. 40 bis -40 Punkte sehr volatil. Die Stuttgarter Derivateanleger reagieren anscheinend sehr stark auf die kurzfristigen Schwankungen im DAX.

