Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen Pfizer-Put

Trends im Handel

1. Put-Optionsschein auf Pfizer (WKN JX3VCZ)

Zum Wochenauftakt finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Put-Optionsschein auf Pfizer statt. Der Put auf den biopharmazeutischen Konzern wird von den Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Der BioNTech-Kooperationspartner wird am 8. Februar seine Ergebnisse für das vergangene Quartal präsentieren. Zum Wochenstart geht es für die Pfizer-Aktie über 3% auf 44,90 Euro abwärts.

2. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA9SCD)

In den letzten Handelstagen wurden an der Euwax einige Call-Optionsscheine auf Microsoft sehr rege gehandelt. Zu Wochenbeginn steigen die Anleger in Stuttgart in einen Call mit einem Basispreis von 320 US-Dollar und einem Bewertungstag am 21.10.2022 ein. Morgen wird der Softwareriese Zahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Heute legt die Microsoft-Aktie 0,8% auf 262,50 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA8D33)

Im Gegensatz zu Microsoft verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Chiphersteller NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie hat ausgehend von ihrem All-Time-High bei 307,20 Euro im letzten November inzwischen ein Drittel an Wert eingebüßt. Auch heute geht es für die NVIDIA-Aktie fast 2% auf 204,10 Euro abwärts.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment bewegt sich im heutigen Handelsverlauf in einer recht engen Handelsspanne von 20 bis -20 Punkten. Angesichts der deutlichen Verluste beim DAX in den letzten Handelstagen sind sich die Stuttgarter Derivateanleger aktuell wohl noch uneins, welchen Weg der deutsche Leitindex im weiteren Verlauf einschlagen wird.

Börse Stuttgart auf YouTube

Zum Auftakt des neuen Krypto Update-Blockbusters können Markus Miller & Richy neben einem Blick auf Ethereum, Solana, Cardano & Co. direkt einen Rekord bei neuen Bitcoin-Wallets verkünden - darunter auch äußerst viele HODLER! Zudem wagen sich die beiden an die Bitcoin-Charttechnik und beleuchten deren Aussagekraft. Und weil dieser Beschreibungstext nicht genauso lang werden soll wie das Video, gibt’s die restlichen Themen heute im Schnelldurchlauf: Die Evolution des Bitcoin von der Entstehung bis zum internationalen Zahlungsmittel, die Gefahr steigender Zinsen für Kryptowährungen, die Korrelation von Coins und Aktien in fallenden Märkten, ein Blick auf Krypto-News aus Staaten wie El Salvador, China, Kasachstan, erfreuliche Nachrichten zur Lebensdauer von Scams, die BaFin-Ermittlungen zu CakeDefi von Julian Hosp und last but not least das Metaverse!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=gt_SSzi_OHk

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)