Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

Silber in Stuttgart hoch im Kurs

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Silber (WKN UH6F2W)

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen vor dem Wochenende in einem Knock-out-Call auf Silber statt. Der Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern dabei gekauft. Seit August letzten Jahres bewegt sich der Silberpreis in einer Range von 22 bis 28 US-Dollar. Heute notiert Silber bei 22,55 US-Dollar am unteren Ende dieser Spanne.

2. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA9SCD)

Ein seit Tagen rege gehandelter Call-Optionsschein auf Microsoft wird von den Derivateanlegern in Stuttgart zum Wochenschluss überwiegend verkauft. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz von Microsoft im Cloud-Geschäft besonders stark. Hier verzeichnete Microsoft gegenüber dem Vorjahresquartal ein Wachstum von 32% auf 22,1 Milliarden US-Dollar. Konzernweit konnte der Umsatz um 20% gesteigert werden. Für die Microsoft-Aktie geht es knapp 1% auf 270,50 Euro aufwärts.

3. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing (WKN MD00TC)

Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausführbaren Kauf- und Verkaufsorders liegt derweil in einem Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing vor. Der Anbieter von cloudbasierten Anwendungen für das Personalwesen steigerte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 9% auf 4,02 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte um 7% auf 694 Millionen US-Dollar zu. Bis Freitagmittag verliert die ADP-Aktie 0,5% auf rund 176 Euro.

Euwax Sentiment Index

Den heutigen Rücksetzer im DAX unter die Marke von 15.300 Punkten nehmen die Stuttgarter Derivateanleger offenbar als Anlass, wieder antizyklisch einzusteigen. So notiert der Euwax Sentiment heute seit dem Handelsstart durchgängig im positiven Bereich.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)