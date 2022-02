Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen Danaher-Call

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Danaher (WKN KE6G10)

Bei den Knock-out-Produkten ist heute bei den Stuttgarter Anlegern ein Call auf Danaher sehr gefragt. In dem Call auf den Mischkonzern sind ausschließlich Käufe zu verzeichnen. Danaher verdiente im letzten Quartal 1,8 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet dies einen Zuwachs von 44%. Zu Danaher gehören mehr als 400 Unternehmen, die Aktie klettert heute um rund 1,1% auf 255,10 Euro.

2. Call-Optionsschein auf BASF (WKN MA96FW)

Auch heute steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die BASF ein. Bereits zu Wochenbeginn wurde der Call überwiegend gekauft. Der Ludwigshafener Chemiekonzern wird am 25. Februar seine Geschäftszahlen für 2021 vorstellen. Heute notiert die BASF-Aktie mit 67,61 Euro leicht im negativen Bereich.

3. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA8D33)

Auf NVIDIA befinden sich heute an der Euwax sowohl Optionsscheine als auch Knock-out-Produkte auf der Spitzenreiterliste. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein mit einem Bewertungstag am 16.12.2022 und einem Basispreis von 295 US-Dollar statt. Dieser wird von den Anlegern am Dienstag gekauft. Bis zum Mittag legt die NVIDIA-Aktie 1,4% auf 221,40 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich heute mit einer Bandbreite von 25 bis -50 Punkten von seiner volatilen Seite. Als sich der DAX am Vormittag in Richtung 15.700 Punkte bewegte, agierten die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich antizyklisch und setzen seither wieder auf einen fallenden DAX.

Börse Stuttgart auf YouTube

Ein kleiner Moment für Dich, aber ein großer für Richy! Nach Markus Miller und Mirco von @Bitcoin2Go hat er sich nun auch den #Blocktrainer für ein Video geschnappt - und damit die „Heilige Dreifaltigkeit“ des deutschen #Krypto-Spaces auf unserem Kanal vereint. Roman erklärt uns, was den #Bitcoin von Altcoins unterscheidet, warum er felsenfest davon überzeugt ist, dass der Bitcoin der stabilste Wertspeicher überhaupt ist und ob dieser das Zeug zur neuen Weltwährung hat.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ofUVcQOTDYE

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)