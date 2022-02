Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Käufe in Calls auf US-Werte

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Block (WKN MA0B3Z)

In einen Knock-out-Call auf Block steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Zuletzt kündigte der Konzern die vollständige Übernahme von Afterpay Limited an. Mit Afterpay können Kunden sofort einen Kauf tätigen und zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Für die Block-Aktie geht es beinahe 8% auf 93,10 Euro abwärts.

2. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MA5FY5)

Auf Tesla kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein. Der E-Mobilitätspionier konnte seine Gesamtumsätze im letzten Quartal um 65% auf 17,7 Milliarden US-Dollar steigern. Der Net Income stieg sogar um 760% auf 2,3 Milliarden US-Dollar. In einem schwachen Marktumfeld verliert Tesla bis zum Mittag über 2% auf 780,50 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Merck KGaA (HB0W7Z)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen sind am Stuttgarter Handelsplatz in einem Call-Optionsschein auf die Merck KGaA zu verzeichnen. Der Call auf den Darmstädter Gesundheitskonzern wird fast ausnahmslos gekauft. Für die Merck-Aktie geht es hingegen 1,5% auf 195,10 Euro bergab.

Euwax Sentiment Index

Bislang bewegt sich der Euwax Sentiment heute in einer Bandbreite von etwa 30 bis -30 Punkten. Als der DAX gegen 11 Uhr in Richtung der Marke von 15.500 Punkten fiel, griffen die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich zu Long-Investments und hievten den Euwax Sentiment deutlich in den positiven Bereich.

