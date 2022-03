Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf T-Aktie nach Geschäftszahlen gefragt

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Siemens Energy (WKN MA7A75)

Die häufigsten Preisfeststellungen finden am Dienstag in einem Knock-out-Call auf Siemens Energy statt. Dieser wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. In den letzten Handelstagen konnte die Siemens Energy-Aktie ordentliche Kursgewinne verzeichnen. Der Sektor für erneuerbare Energien profitierte von der Aussicht einer stärkeren staatlichen Förderung, um die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen zu verringern. Heute notiert die Siemens Energy-Aktie mit 20,80 Euro nahezu unverändert.

2. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MA5FY5)

Wie bereits zu Wochenbeginn steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Tesla ein. Medienberichten zufolge soll in dieser Woche die finale Genehmigung des europäischen Produktionsstandortes in der brandenburgischen Grünheide erfolgen. Ursprünglich sollten bereits Mitte des vergangenen Jahres die ersten Autos vom Band rollen. Die Tesla-Aktie notiert knapp 0,7% schwächer bei 766 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Salesforce.com (WKN UH77U9)

Auch ein Call-Optionsschein auf Salesforce.com wird am Dienstag von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Heute im Lauf des Tages wird der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen seine Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld legt die Aktie 2,1% auf 189,50 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Nach einem negativen Start legte das Stuttgarter Stimmungsbarometer kontinuierlich zu und notiert um die Mittagszeit bei knapp 50 Punkten. Auch am Dienstag nutzen die Derivateanleger an der Euwax die Kursverluste im DAX offensichtlich für einen antizyklischen Einstieg.

