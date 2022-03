Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Alibaba-Calls nach Kurssprung gefragt

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Alibaba (WKN MA8BRP)

Die häufigsten Preisfeststellungen finden am heutigen Vormittag an der Euwax in einem Faktor-2X-Long-Zertifikat auf den chinesischen E-Commerce-Konzern Alibaba statt. Das Zertifikat wird von den Derivateanlegern dabei gekauft. Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage geht es heute für die Alibaba-Aktie beinahe 20% auf 83,50 Euro aufwärts.

2. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD171B)

Ein Call-Optionsschein auf K+S wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Gestern stufte die Baader Bank die Aktie von „Add“ auf „Buy“ hoch, auch das Kursziel wurde von 20 auf 30 Euro angehoben. Durch die Sanktionen gegen Russland und Weißrussland dürfte es den Analysten der Baader Bank zufolge zu einer Verknappung des Kalidüngerangebots kommen und damit in der Folge zu steigenden Preisen. Am Mittag notiert die K+S-Aktie mit 24,70 Euro nahezu unverändert.

3. Knock-out-Call auf Symrise (WKN MD1WR1)

Auch in einen Knock-out-Call auf Symrise steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Aktuell sehen die Analysten für den Duft- und Geschmackstoffhersteller im Konsensus ein Kursziel von 122,60 Euro. In einem positiven Marktumfeld geht es für die Symrise-Aktie um 3% auf 102,10 Euro nach oben.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)