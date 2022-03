Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Deutsche Post-Call an der Euwax gefragt

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Deutsche Post (WKN UH78B8)

Mit deutlichem Abstand finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax zum Wochenschluss in einem Knock-out-Call auf die Deutsche Post statt. Dieser Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern ein Rekordergebnis von acht Milliarden Euro. Die Dividende wird von 1,35 Euro auf 1,80 Euro erhöht. Zusätzlich wird noch ein Aktenrückkaufprogramm im Volumen von zwei Milliarden Euro aufgenommen. Am Freitag gibt die Aktie der Deutschen Post knapp 1% auf 46,10 Euro nach.

2. Knock-out-Call auf United Rentals (WKN SD6LKK)

In einen Knock-out-Call auf United Rental steigen die Derivateanleger an der Euwax ebenfalls ein. United Rental ist das weltweit größte Vermietungsunternehmen für Ausrüstungsgüter wie beispielsweise Hebebühnen und Generatoren. Im vergangen Geschäftsjahr erzielte United Rental bei einem operativen Ergebnis von knapp 2,3 Milliarden US-Dollar einen Umsatz von etwa 9,7 Milliarden US-Dollar. Heute legt die United Rental-Aktie 2,3% auf 312,50 Euro zu.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf ASML Holding (WKN MA4QK8)

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf ASML Holding steigen die Anleger an der Euwax ein. Die Analysten von Goldman Sachs setzen die Aktie des Herstellers von Belichtungsmaschinen für die Halbleiterbranche von „Buy“ auf die „Conviction Buy List“ herauf. Das Kursziel wurde bei 930 Euro belassen. Mit 589 Euro notiert die ASML-Aktie heute

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notierte im frühen Handelsverlauf in einer engen Handelsspanne um die Nulllinie herum. Erst als der DAX die Marke von 14.300 Punkte nicht halten konnte, griffen offensichtlich die Stuttgarter Derivateanleger antizyklisch zu. Seither setzen sie eher auf einen steigenden deutschen Leitindex.

Börse Stuttgart auf YouTube

„Investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in Schaufeln “ Mal angenommen, diese alte Börsenweisheit von André Kostolany gilt auch für den Krypto-Bereich - dann sollte man nicht in Bitcoin & Co. investieren, sondern eher in Unternehmen & Aktien, die vom Hype um Kryptowährungen und NFTs profitieren. Ob es dafür geeignete Kandidaten gibt und wo sich ein Einstieg in „Blockchain-Aktien“ lohnen könnte, diskutiert Richy mit Andreas Lipkow von der comdirect.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=NIl3UWdInwU

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)