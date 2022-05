Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger bei Silber optimistisch?

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Silber (WKN UH6F2W)

Als meistgehandeltes verbrieftes Derivat an der Euwax kaufen die Anleger heute einen Knock-out-Call auf Silber. Laut dem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC trennten sich in den letzten Wochen viele Investoren von Silber-Futures. So sank die Anzahl offener Kontrakte in der Woche zum 26. April um 14,7% und damit so stark wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Am Montag gibt der Silberpreis rund 0,4% auf 22,68 Euro nach.

2. Call-Optionsschein auf The Mosaic (WKN MD3E5B)

Auch zum Wochenauftakt handeln die Stuttgarter Anleger weiterhin einen Call-Optionsschein auf Mosaic und kaufen diesen. Der Hersteller von Phosphat und Kali, die als Zugaben für Dünger sowie für Tierfutter eingesetzt werden, legt heute seine Quartalszahlen vor. Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von mehr als 78% gegenüber dem Vorjahresquartal, der Gewinn soll von 0,57 US-Dollar auf 2,40 US-Dollar je Aktie steigen. Am Mittag notiert die Mosaic-Aktie bei rund 59,44 Euro leicht schwächer.

3. Call-Optionsschein auf ASML (WKN UH5G7R)

Unter den meistgehandelten verbrieften Derivaten in Stuttgart findet sich heute auch ein Call-Optionsschein auf ASML. Dieser wird dabei von den Derivateanlegern verkauft. Im April hatten acht Analysten die ASML-Aktie genauer unter die Lupe genommen: Während fünf die Aktie des Chip-Konzerns zum Kauf empfahlen, rieten drei zum Halten der Aktie. Diese fällt am Montag über 1% auf rund 532 Euro.

Euwax Sentiment Index

Gingen die Derivateanleger zum Handelsstart in Stuttgart um 8 Uhr noch von einem steigenden DAX aus, wechselten sie anschließend rasch das Lager. Während der DAX zum Wochenauftakt mit der Marke von 14.000 Punkten ringt, trauen die Anleger an der Euwax dem deutschen Leitindex am Mittag vorerst keine großen Sprünge zu.

Börse Stuttgart auf YouTube

Na, bereiten Ihnen Inflationsraten von mehr als 7% langsam Sorgen? Christian W. Röhl und Richy jedenfalls nehmen sie zum Anlass, um einen Blick auf drei „Bedrohungsszenarien“ für Geld & Vermögen zu werfen: Inflation, Deflation und Stagflation. Welches dieser drei Phänomene tatsächlich das worst-case-Szenario wäre und mit welchen Aktien man sich dagegen wappnen kann, verrät der Investor & Buchautor wie immer in absolut unterhaltsamer Manier!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=KH5CyCWTaig

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)