Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger steigen aus RWE-Call aus

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UY7)

Mit deutlichem Abstand wird ein Call-Optionsschein auf RWE am häufigsten an der Euwax gehandelt. Die Derivateanleger steigen aus dem Call aus. Der RWE-Vorstandsvorsitzende Dr. Markus Krebber bekräftigte in der letzten Woche auf der Hauptversammlung im laufenden Geschäftsjahr ein bereinigtes EBITDA zwischen 3,6 und 4 Milliarden Euro, sowie ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,3 und 1,7 Milliarden Euro zu erzielen. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte RWE ein bereinigtes EBITDA von 3,65 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,57 Milliarden Euro. Für die Aktie geht es 0,6% auf 38,95 Euro aufwärts.

2. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN MA5MFL)

Ebenfalls steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank ein. In der letzten Handelswoche konnte die Bank mit einem Nachsteuergewinn von 1,2 Milliarden Euro in einem Quartal, ihren höchsten Gewinn seit 2013 erzielen. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft wurde von 69 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 292 Millionen Euro erhöht. Einige Analysten hatten mit einer höheren Risikovorsorge gerechnet. Die Aktie gehört mit einem Tagesgewinn von 1,8% auf 9,73 Euro zu den größten Gewinnern im DAX.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf SMA Solar (WKN MC7N97)

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf SMA Solar steigen die Anleger in Stuttgart heute ein. Am 11. Mai wird der Photovoltaik-Systemtechnikanbieter seine Quartalszahlen vorstellen. Für das im SDAX gelistete Unternehmen geht es heute beinahe 3% auf 46,05 Euro nach oben.

Euwax Sentiment Index

Als der DAX die Marke von 14.080 Punkte, kurz nach 10:00 Uhr zweimal nicht signifikant überschreiten konnte, setzten die Stuttgarter Derivateanleger antizyklisch auf einen fallenden Leitindex. Nachdem der DAX im Anschluss unter 14.000 Punkte gefallen war, griffen die Anleger offensichtlich wieder zu.

Börse Stuttgart auf YouTube

Ab auf die Schulbank, liebe Community! Lars Erichsen, auch bekannt als Tradermacher, erklärt uns heute ganz anschaulich die Grundlagen der Chartanalyse - diese kann neben Fundamentaldaten nämlich jede Menge Erkenntnisse liefern. Auf dem Lehrplan stehen die folgenden Fragen: Wieso sind Trendlinien in Aktien-Charts so wichtig? Wie erkennt man, wo diese verlaufen? Und was leitet man daraus für seine Anlage in Aktien, Bitcoin & Co. ab?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YYmoOgb_lYQ

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)