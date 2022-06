Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Crowdstrike gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Crowdstrike (WKN MD4MNG)

In einen Call-Optionsschein auf Crowdstrike steigen die Derivateanleger am Donnerstag ein. Crowdstrike ist ein Anbieter von Cybersecurity in der Cloud. Heute nach Handelsschluss an den amerikanischen Märkten wird der Konzern seine Zahlen für das am 30. April beendete Quartal vorlegen. Die Crowdstrike-Aktie notiert im Vorfeld knapp 2% leichter bei 150 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QX7)

Auch heute finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten in Stuttgart wieder in einem Call-Optionsschein auf Shell statt. Der Call wird dabei weiterhin gekauft. Gestern erhielt Shell die Zulassung für das Jackdaw-Gasfeld, das in der britischen Nordsee liegt. In der Spitze könnten zukünftig bis zu 1,4 Millionen Haushalte mit Gas versorgt werden. Am Mittag notiert die Shell-Aktie 2,1% schwächer bei 27,37 Euro.

3. Knock-out-Call auf Sony (WKN KG28SA)

Bei den Knock-out-Produkten wird in Stuttgart ein Knock-out-Call auf Sony sehr rege gehandelt. Die Derivateanleger an der Euwax steigen in den Knock-out-Call überwiegend ein. Die Sony-Aktie verliert dagegen heute knapp 5% auf 86,30 Euro.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert die überwiegende Zeit zum Teil sehr deutlich im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger rechnen heute anscheinend wieder mit einem fallenden Leitindex, nachdem er sich von seinen gestrigen Kursverlusten erholt hat.

Börse Stuttgart auf YouTube

Ja, es gab längere Zeit kein Krypto Update mit Markus Miller und Richy aber müssen die beiden gleich so übertreiben? Über zwei Stunden sprechen die Krypto-Experten über unzählige Themen von B wie Bitcoin über I wie Inflation bis Z wie Zinsen. Und weil das kein Mensch der Welt in einen charmanten Beschreibungstext verpacken kann, folgen die Schwerpunkte des heutigen Videos schlicht als Aufzählung: Kursverluste bei Bitcoin, LUNA & Co, Zinsen bei Währungen & Coins, neue Krypto-Pläne bei Commerzbank & Goldman Sachs, Ratschläge von Markus für volatile Zeiten, Staking von Kryptowährungen, Taproot und Taro und die Zukunft des Bitcoin, Krypto-Comeback von Meta und last but not least die Regulierung von digitalen Assets in der EU.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=5OU_HJQti8A

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)