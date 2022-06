Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gold glänzt heute bei den Anlegern

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Gold (WKN MA9W5Q)

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Gold statt. Der Call wird von den Derivateanlegern gekauft. Seit Mitte April verliert die Feinunze Gold kontinuierlich an Wert. Aktuell steht der Preis für eine Feinunze bei 1.824 US-Dollar.

2. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QX7)

Nachdem der Call-Optionsschein auf Shell die letzten Handelstage überwiegend gekauft wurde, liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis von ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ins Spiel gebrachte Übergewinnsteuer wird bereits in Italien umgesetzt. Die italienische Regierung beschloss eine Übergewinnsteuer von 10%. Die Shell-Aktie gibt 1,4% auf 26,36 Euro nach.

3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA96E2)

Auch am Dienstag steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. In einem schwachen Marktumfeld zeigt die Telekom-Aktie heute relative Stärke und legt um knapp 0,5% auf 17,82 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Wie bereits am Montagvormittag notiert der Euwax Sentiment auch heute Vormittag durchgängig im positiven Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger sind offenbar weiterhin positiv auf die weitere Entwicklung im DAX gestimmt, obwohl dieser unter die Marke von 13.400 Punkte gefallen ist.

Börse Stuttgart auf YouTube

Lars Erichsen, auch bekannt als Tradermacher, erklärt Ihnen heute ganz anschaulich die Grundlagen der Chartanalyse - diese kann neben Fundamentaldaten nämlich jede Menge Erkenntnisse liefern. Folgende Fragen stehen auf der Agenda: Wieso sind Trendlinien in Aktien-Charts so wichtig? Wie erkennt man, wo diese verlaufen? Und was leitet man daraus für seine Anlage in Aktien, Bitcoin & Co. ab?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YYmoOgb_lYQ

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)