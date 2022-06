Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Airbus gesucht

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Airbus (WKN UH5VSH)

Seit gestern steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Airbus ein. Die Analysten der Berenberg Bank haben das Kursziel von 140 Euro auf 150 Euro angehoben. Die Einstufung bleibt weiterhin auf „Buy“. Bis Ende Mai konnte Airbus 237 Flugzeuge ausliefern. Für das Gesamtjahr ist eine Auslieferung von 720 Flugzeugen geplant. Die Airbus-Aktie legt knapp 1% auf 97,20 Euro zu.

2. Knock-out-Call auf Tesla (WKN MA3K82)

Bei den Knock-out-Produkten steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf Tesla ein. Der E-Automobilpionier hatte zuletzt einen 3 zu 1 Aktiensplit angekündigt, dem die Aktionäre an der nächsten Hauptversammlung am 4. August zustimmen müssen. Der letzte Aktiensplit von Tesla war im August 2020 im Verhältnis 5 zu 1. Die Aktie legt 1,3% auf 637,50 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum (WKN UK0QM3)

Wie bereits an den vergangenen Handelstagen kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Öl - und Erdgasförderer Occidental Petroleum. Im ersten Quartal erzielte Occidental einen Nettogewinn von über 4,6 Milliarden US-Dollar, bei einem Umsatz etwa 8,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie des Ölförderers notiert mit 59,25 Euro unverändert.

Euwax Sentiment Index

Zu Handelsbeginn notierte der Euwax Sentiment tief im negativen Bereich. Im weiteren Handelsverlauf pendelte er sich um die Nulllinie ein. Die Stuttgarter Derivateanleger sind sich offenbar uneins, wohin die weitere Reise im DAX gehen soll.

Börse Stuttgart auf YouTube

Lars Erichsen, auch bekannt als Tradermacher, erklärt Ihnen heute ganz anschaulich die Grundlagen der Chartanalyse - diese kann neben Fundamentaldaten nämlich jede Menge Erkenntnisse liefern. Folgende Fragen stehen auf der Agenda: Wieso sind Trendlinien in Aktien-Charts so wichtig? Wie erkennt man, wo diese verlaufen? Und was leitet man daraus für seine Anlage in Aktien, Bitcoin & Co. ab?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YYmoOgb_lYQ

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)