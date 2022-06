Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf T-Aktie gesucht

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA96E2)

Zum Wochenauftakt finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom statt. Der Call wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg haben KKR, Global Infrastructure Partners und Stonepeak Partners ein verbindliches Angebot für die Mehrheitsbeteiligung an der Funkturmsparte der Deutschen Telekom abgegeben. Für die T-Aktie geht es knapp 1% auf 18,32 Euro bergauf.

2. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MD4QKM)

In einen Call-Optionsschein auf Tesla steigen die Stuttgarter Derivateanleger ebenfalls ein. In Deutschland hat Tesla seine Supercharger Ladestationen auch für Fremdmarken geöffnet. Zuletzt kündigte Tesla einen 3 zu 1 Aktiensplit an, dem die Aktionäre auf der nächsten Hauptversammlung am 4. August zustimmen müssen. Die Aktie notiert zum Wochenauftakt mit 621,10 Euro beinahe unverändert.

3. Knock-out-Call auf Varta (WKN KB0WFJ)

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Knock-out-Call auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta, im Vorfeld der morgigen Hauptversammlung, von den Derivateanlegern verkauft. Die Aktie legt heute über 3% auf 90,10 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Zum Wochenauftakt sind sich die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich uneins, wohin sich der DAX im weiteren Wochenverlauf bewegen wird. Der Euwax Sentiment schwankt im bisherigen Handelsverlauf in einer Spanne von knapp 35 bis - 35 Punkte.

