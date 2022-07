Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Sixt - Anleger setzen auf starkes Jahr

Trends im Handel

1. Turbo-Call auf Sixt (WKN KB9SQT)

Am Donnerstag greifen Derivateanleger in Stuttgart vermehrt bei Sixt zu. Gekauft wird ein Turbo-Call auf den Autovermieter. Diese Branche war ein klassischer Profiteur der Corona-Krise. In diesem Jahr musste die Aktie allerdings einen Teil ihrer Gewinne wieder abgeben. Zuletzt fand ein Kapitalmarkttag statt, auf dem Sixt Wachstumspotenzial und das robuste Geschäftsmodell unterstrich. Sixt legt am 10. August Quartalszahlen vor.

2. Faktor-Long-Zertifikat auf BYD (WKN MF7UB9)

Erneut rege gehandelt wird an der Euwax heute ein Faktor-Long-Zertifikat auf BYD, das von den Anlegern gekauft wird. BYD steht in dieser Woche im Fokus der Anleger, nachdem es Gerüchte über einen möglichen Ausstieg des Großinvestors Warren Buffett gab. Diese Gerüchte bewahrheiteten sich bislang allerdings nicht, weshalb Anleger in Stuttgart auf eine Fortsetzung der BYD-Kurysrally setzen.

3. Call-Optionsschein auf Royal Dutch Shell (WKN MD4QX7)

Auch ein Call-Optionsschein auf Royal Dutch Shell steht bei den Derivateanlegern in Stuttgart heute auf der Einkaufsliste. Im Zuge der Ölpreis-Schwäche korrigierten auch die Shell-Aktien in den vergangenen Tagen. Shell notiert auf Sicht von vier Wochen rund 13 Prozent im Minus. Am Donnerstag gibt die Aktie ebenfalls etwas nach.

Euwax Sentiment Index

Die Inflationsentwicklung belastet am Donnerstag auch den DAX. Am Mittwoch erreichte die Inflation in den USA mit 9,1 Prozent ein neues 41-Jahreshoch. Der DAX ist unter Druck geraten und notiert am Mittag unter 12.700 Punkte. Der Euwax Sentiment zeigt sich dabei besser als die Marktlage. Nach einer Eröffnung im negativen Bereich dreht der Sentiment am Mittag ins Plus. Stuttgarter Derivateanleger setzten also auf eine Erholung beim DAX.

ETFs sind aus den Depots der Anleger nicht mehr wegzudenken - und das zu Recht. Sind sie doch kostengünstig, leicht verständlich und transparent. Aber die Auswahl ist groß und viele Anleger fragen sich, wie sie das passende Wertpapier finden. ETF-Fan und Finanzbuchautorin Jessica Schwarzer hat einige Tipps parat und verrät, welche ETFs sie privat im Depot hat.

