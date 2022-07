Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Microsoft in positivem Tech-Umfeld gefragt

Trends im Handel

1. Discount Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MD5CJS)

Vor den Quartalszahlen in der kommenden Woche positionieren sich Derivateanleger in Stuttgart bei Microsoft und kaufen einen Discount Call-Optionsschein. Tech-Aktien zeigten sich in den vergangenen Tagen deutlich erholt, nachdem die Berichtssaison solide anlief und die Sorgen vor einer zu aggressiven US-Notenbank nachlassen. Microsoft legt am 26. Juli Quartalszahlen vor. Zuletzt hatten Analysten der Bank of America und der Deutschen Bank die Aktie zum Kauf empfohlen.

2. Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MD1HD7)

Eine der stärksten Aktien der vergangenen Tage war Nvidia. Der Chiphersteller zog in den vergangenen Handelstagen rund 18 Prozent an. Dabei spielten weniger konkrete Nachrichten eine Rolle als die wiederkehrende Risikoneigung am Aktienmarkt. Nvidia gilt als klassischer Growth-Titel. In Stuttgart nehmen Anleger nach der starken Bewegung Gewinne mit und verkaufen den Call-Optionsschein mehrheitlich.

3. Knock-out-Call auf Umicore (WKN HG00E0)

Mit Umicore steht ein belgischer Materialtechnologie- und Recyclingkonzern in der Gunst der Stuttgarter Anleger weit oben. Das Unternehmen hatte Ende Juni einen großen Investitionsplan vorgelegt, der bei Analysten auf geteiltes Echo stieß. Die Aktie notierte in den vergangenen Jahren in einer breiten Seitwärtsspanne und fiel zuletzt auf ein neues 52-Wochentief.

Euwax Sentiment Index

Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der EZB schwächer. Der DAX fällt auf 13.200 Punkte zurück, was Anleger in Stuttgart zum Einstieg nutzen. Der Euwax Sentiment stieg nach der Handelseröffnung in den positiven Bereich.

Börse Stuttgart auf YouTube

Die EZB bereitet die Zinswende vor und so steht diese Woche ganz im Zeichen der europäischen Notenbank. Was die EZB alles so plant, mit welchen Wertpapieren Anleger vom Zinsanstieg profitieren und welche Themen die Anleger sonst noch umtreiben verrät der Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=2TJQDBttkLY

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)