Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

US-Titel bleiben die Favoriten der Anleger

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MD5CJS)

Die Quartalsberichtssaison in den USA nimmt allmählich Fahrt auf und hatte gestern nachbörslich mit Microsoft und Alphabet zwei US-Tech-Schwergewichte auf der Agenda. Beide überzeugten mit ihrem Ausblick. Allerdings verfehlte Microsoft mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten, was aber nicht ins Gewicht fiel. Microsoft gehörte zu den am stärksten gehandelten Call-Optionsscheinen in Stuttgart. Anleger nahmen offenbar Gewinne mit, der Call wurde rege verkauft.

2. Knock-out-Call auf Apple (WKN MD4RL8)

Während Microsoft und Alphabet bereits ihre Quartalsergebnisse präsentiert haben, wird Apple morgen nach US-Börsenschluss seine Zahlen vorstellen. Das Papier konnte sich im Juli vom schwachen ersten Halbjahr erholen. Operativ ist Apple vorsichtiger geworden und hat erst einmal einen Einstellungsstopp verhängt. Zur Begründung dieser Maßnahmen verwies Apple auf den sich im kommenden Jahr abzeichnenden Abschwung. Der Knock-out-Call wird heute in Stuttgart überwiegend gekauft.

3. Call-Optionsschein auf Boeing (WKN UK4Z62)

Boeing kämpft nicht nur mit Problemen bei seiner 737 Max-Reihe. Auch beim Großraumjet 787 Dreamliner läuft nicht alles rund. Die Maschinen dürfen seit zwei Jahren nicht mehr ausgeliefert werden. Nun deutet sich aber offenbar ein Ende dieser Pause an. Anleger werden daher optimistischer, weshalb die Aktie in den vergangenen Wochen zugelegt hat. Die Derivateanleger in Stuttgart nehmen nach der zuletzt guten Performance offenbar Gewinne im Call-Optionsschein mit.

Euwax Sentiment Index

Nach dem volatilen Handelsverlauf der vergangenen Tage konnte der DAX sich heute stabilisieren und die Marke von 13.000 Punkten bisher verteidigen. Derivateanleger in Stuttgart bleiben allerdings skeptisch und der Euwax Sentiment tendiert heute überwiegend im negativen Bereich. Zur Mittagszeit erreichte der Sentiment-Indikator mit minus 50 ein deutlich negatives Niveau.

Börse Stuttgart auf YouTube

Hinter uns liegt ein turbulentes 1. Halbjahr und die meisten Aktien wurden mit den steigenden Zinsen sowie Inflations- und Rezessionssorgen ordentlich durchgeschüttelt. Warum bei US-Aktien noch Vorsicht geboten ist, China Aktien hingegen eine Blick wert sind, verrät Dr. Thorsten Proettel, W&W Asset Management im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=dfgEW38bCRY

