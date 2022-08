Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

NVIDIA-Call bei Anlegern gefragt

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Varta (WKN TT1N4C)

Der Batteriehersteller Varta setzt seine Umsatz- und EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr herab. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 5,2% auf 376,8 Millionen Euro und das EBITDA sogar von 112,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021 auf 68,9 Millionen Euro im abgelaufenen Halbjahr. Zu Handelsbeginn wurden eine Vielzahl von Stopp-loss-Orders in dem Knock-out-Call ausgeführt, während gleichzeitig die ersten Derivateanleger wieder in den Call eingestiegen sind. Die Aktie verlor zu Handelsbeginn über 14% und fiel unter die 70 Euro-Marke. Gegen Mittag reduziert die Varta-Aktie ihre Verluste und notiert bei 73,56 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway (WKN MD45BT)

In einen Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenauftakt ein. Die größte Position der von Warren Buffet geführten Gesellschaft ist die Beteiligung an Apple. Die Apple-Aktie legte in der letzten Handelswoche nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen ebenfalls Kursgewinne. Heute tritt sie dagegen mit 293,55 Euro auf der Stelle.

3. Discount-Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MD3MLB)

Mit bereits über 400 Preisfeststellungen am Vormittag wird ein Call-Optionsschein auf den Halbleiterentwickler NVIDIA am häufigsten an der Euwax gehandelt. Für den Call liegt eine Kaufempfehlung eines Börsenmediums vor. NVIDIA wird am 24. August seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Im Juli konnte die Aktie über 20% zulegen. Heute notiert die Aktie mit 177,20 Euro nahezu unverändert.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX im Handelsverlauf über die Marke von 13.500 Punkten gesprungen ist, agieren die Stuttgarter Derivateanleger zunehmend vorsichtig und setzen offensichtlich wieder auf einen nachgebenden DAX. Der Euwax Sentiment notiert seit 10 Uhr in einer negativen Range von -20 bis -50 Punkten.

