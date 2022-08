Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Derivateanleger steigen in Calls ein

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Qualcomm (WKN UH9NFU)

In einen Call-Optionsschein auf Qualcomm, einen amerikanischen Anbieter von Mobilfunktechnologie, steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. In der Vorwoche vermeldete Qualcomm seine Quartalszahlen. Im abgelaufenen Quartal konnte Qualcomm den Umsatz um 36% gegenüber dem Vorjahresquartal auf rund 10,9 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn zog sogar um 84% auf 3,73 Milliarden US-Dollar an. Die Aktie gibt knapp 1% auf 146,70 Euro nach.

2. Knock-out-Call auf Umicore (HG00E0)

Auf den belgischen Materialtechnologie- und Recyclingkonzern Umicore kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Knock-out-Call. Im ersten Halbjahr 2022 blieben die Umsätze von Umicore bei 2,1 Milliarden Euro stabil, während das EBITDA um 21% auf 601 Millionen Euro gefallen ist. Die Umicore-Aktie notiert mit 36,75 Euro nahezu unverändert.

3. Discount-Call-Optionsschein auf Apple (WKN MD012R)

Wie bereits zu Wochenbeginn steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Discount-Call auf Apple ein. Die Aktie des Smartphone-Pioniers hat seit Jahresbeginn knapp 7% in US-Dollar gerechnet verloren, während der Nasdaq 100 ungefähr 18% nachgegeben hat.

Euwax Sentiment Index

Der DAX ist im frühen Handel über die Marke von 13.700 Punkte ausgebrochen. Dieses Ereignis nehmen die Stuttgarter Derivateanleger offenbar zum Anlass, sich antizyklisch zu positionieren, um auf einen wieder fallenden DAX zu setzen.

Starinvestor Warren Buffett ist dafür bekannt, im Bärenmarkt Kaufchancen zu suchen. Wo er in den letzten Monaten fündig geworden ist und wie sich die Aktie von Berkshire Hathaway geschlagen hat, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview. Ob die BNP-Experten den Optimismus bezüglich den Ölinvestments teilen und welche Einzelwerte bei den Anlegern hoch im Kurs stehen - hier die Antworten.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)