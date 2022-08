Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Offshore-Windenergie Betreiber gefragt

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Orsted (WKN VV3XS8)

Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf Orsted ein. Der Weltmarktführer von Offshore-Windenergie verzeichnete im ersten Halbjahr ein EBITDA von 13 Milliarden DKK (umgerechnet 1,75 Milliarden Euro). Für das Gesamtjahr erhöhte Orsted die EBITDA-Prognose um eine Milliarde DKK auf 20 bis 22 Milliarden DKK. Die Aktie gibt dagegen 6% auf 108,60 Euro nach. Heute Nachmittag findet der Earnings Call zu den Halbjahreszahlen statt.

2. Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz Group (WKN MD2SM7)

Die häufigsten Preisfeststellungen am Donnerstagvormittag finden in einem Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group statt. Der Call wird an der Euwax von den Derivateanlegern gekauft. Mercedes nimmt die Produktion des auf 275 Exemplare limitierten Mercedes-AMG One im britischen Brixworth auf. Das Hybrid-Fahrzeug hat mit einem Verbrennungsmotor und vier Elektromotoren insgesamt 1063 PS. Die Mercedes-Benz-Aktie notiert mit 60,55 Euro nahezu unverändert.

3. Call-Optionsschein auf Airbnb (WKN HB92T6)

Auf Airbnb steigen die Derivateanleger in einen Call-Optionsschein ein. Der Online-Übernachtungsvermittler konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 58% auf 2,1 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Der Nettogewinn drehte von - 68 Millionen US-Dollar auf 378 Millionen US-Dollar in den positiven Bereich. Die Airbnb-Aktie gibt im bisherigen Handelsverlauf 0,6% auf 115,25 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert seit 08:15 Uhr durchgängig im positiven Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger rechnen scheinbar mit einem wieder steigenden DAX, nachdem dieser zu Handelsbeginn in Richtung 13.800 Punkte gelaufen ist.

