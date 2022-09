Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf DAX-Werte gesucht

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UYB)

Ein Call-Optionsschein auf den Essener Energiekonzern RWE wird von den Derivateanlegern gekauft. Die Analysten von Bernstein Research haben die Einschätzung für RWE auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Sie sehen RWE als Profiteur der Energiekrise mit ihren Geschäftsfeldern für erneuerbare Energien. Im ersten Halbjahr erzielte RWE mit Offshore-Windenergie ein bereinigtes EBITDA von 632 Millionen Euro. Mit Onshore Wind- und Solarenergie wies RWE ein EBITDA von 491 Millionen Euro aus. Die RWE-Aktie legt um 2,7% auf 42,82 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA96E6)

Ebenfalls steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Block, ehemals Square, ein. Der Payment-Anbieter wickelte im vergangenen Quartal ein Transaktionsvolumen von 52,5 Milliarden US-Dollar ab und erzielte dabei ein EBITDA von 187 Millionen US-Dollar. Die Block-Aktie legt heute um 2,7% auf 74,11 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat die Block-Aktie jedoch um knapp 50% nachgegeben.

3. Knock-out-Call auf “Der Aktionär Power 4 a World Index” (MD5TSD)

Bei den Knock-out-Produkten steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf den „Der Aktionär Power 4 a World Index“ ein. In diesem Index sind die Unternehmen BYD, Jinkosolar, Orsted und Varta enthalten. Der Index legt 1,8% auf 87,26 Punkte zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notierte zu Handelsbeginn im positiven Bereich und rutschte danach unter die Nulllinie. Die Stuttgarter Derivateanleger gehen offenbar von einem wieder nachgebenden DAX im Handelsverlauf aus

Börse Stuttgart auf Youtube:

Disclaimer:

