Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Deutsche Post und Adidas - Derivateanleger kassieren Gewinne

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Deutsche Post (WKN LS7G8E)

In der vergangenen Woche stand der K.o-Call auf die Deutsche Post weit oben in der Rangliste und wurde gekauft. Am Dienstag nehmen Derivateanleger die Gewinne mit. In den vergangenen 5 Handelstagen konnte die Deutsche Post rund 6,5% an Wert zulegen. In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben.

2. Knock-out-Call auf Adidas (WKN MD87V7)

Gewinnmitnahmen bestimmen auch das Bild beim K.o-Call auf Adidas, der am Dienstag an der EUWAX primär verkauft wird. Die Adidas-Aktie kann mit dem dritten Gewinntag in Folge etwas Schadensbegrenzung betreiben. Die Aktie fiel in den vergangenen Wochen deutlich zurück. Ein Grund war der eskalierende Konflikt mit dem Rapper Kanye West, dessen Produktlinie Yeezy mit über 7% am Adidas-Umsatz beteiligt ist.

3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MD2KR5)

Weiterhin sehr beliebt als Basiswert ist die Deutsche Telekom. Die meisten Umsätze entfallen auf einen Call-Optionsschein, der gekauft wird. Die Aktie kann am Dienstag vom positiven Börsenklima nicht profitieren und notiert um die Nulllinie.

Euwax Sentiment Index

Der DAX steigt auf das höchste Niveau seit vier Wochen. Derivateanleger positionierten sich zum Handelsbeginn uneinheitlich. Der EUWAX Sentiment lag im neutralen Bereich. Mit dem Anstieg auf 12.850 Punkte positionierten sich die Anleger auf der Short-Seite und zogen Absicherungen ein. Gegen Mittag stieg der Sentiment dann in den positiven Bereich. Der leichte Rücksetzer im DAX wird also in Stuttgart gekauft.

Es ist Halbzeit beim beliebten Online-Börsenspiel TRADER. Mit welchen Strategien versuchen die über 23.000 Teilnehmer sich den Hauptpreis - den Jaguar F-PACE - zu sichern? Wer hat die Nase vorne und was liegt in seinem Depot? Spielleiter Anouch Wilhelms von der Société Générale verrät wie die ersten vier Wochen verliefen und gibt Tipps für die aktuelle, spannende Marktphase.

