Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - GFT Technologies gefragt

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf GFT Technologies (WKN LS7G8E)

In einem freundlichen Marktumfeld setzen die Anleger in Stuttgart auf einen Nebenwert: Ein Knock-out-Call auf GFT Technologies wird rege gekauft. Die Aktie stand in den vergangenen Tagen im Fokus eines großen Anlegermagazins. GFT hat in der vergangenen Woche zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognosen für 2022 angehoben. Die Aktie konnte in den vergangenen 5 Tagen rund 15% zulegen.

2. Faktor-Long auf BYD (WKN MF7UB9)

Rege gehandelt wird ein Faktor-Zertifikat auf BYD. Die Aktie des chinesischen E-Auto-Giganten wird rund 6% tiefer gehandelt. Chinesische Aktien verzeichnen zum Wochenstart deutliche Verluste, nachdem die chinesische Führung auf dem Parteitag am Wochenende ihren bisherigen Kurs bestätigte. Eine Konfrontation mit dem Westen gilt als negativ für Technologie-Aktien. Am Montag wird das Zertifikat mehrheitlich gekauft.

3. Call-Optionsschein auf Facebook (WKN MD8DB8)

Tech-Aktien verzeichneten am Freitag starke Gewinne. Die Nasdaq konnte über 2% zulegen. Anleger hoffen auf eine Beruhigung des Zinsanstieg. Dazu kommen in dieser Woche wichtige Quartalszahlen von Alphabet, Microsoft und auch Meta. Die Social-Media-Aktie legt am Mittwoch ihre Ergebnisse vor. Derivateanleger positionieren sich weiter mit einem Call-Optionsschein.

Euwax Sentiment Index

Der DAX zeigt sich zum Wochenstart sehr freundlich und zieht um 09.00 Uhr deutlich an. In Stuttgart werden Kurse über 12.900 Punkten im DAX zur Absicherung genutzt. Das Sentiment kippte am Morgen in den negativen Bereich, erholte sich etwas und notiert gegen 13.00 Uhr wieder stark negativ.

Es ist Halbzeit beim beliebten Online-Börsenspiel TRADER. Mit welchen Strategien versuchen die über 23.000 Teilnehmer sich den Hauptpreis - den Jaguar F-PACE - zu sichern? Wer hat die Nase vorne und was liegt in seinem Depot? Spielleiter Anouch Wilhelms von der Société Générale verrät wie die ersten vier Wochen verliefen und gibt Tipps für die aktuelle, spannende Marktphase.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)