Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - EUWAX Trends: Calls auf US-Basiswerte gesucht

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN UK5J9X))

In dem Call-Optionsschein auf NVIDIA finden im bisherigen Handelsverlauf die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax statt. Der Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. NVIDIA steht nach Veröffentlichung der Quartalszahlen in der vergangenen Woche weiterhin im Fokus der Anleger. Diese setzen nach dem Rückgang des Aktienkurses seit Jahresbeginn von über 40% auf Dollarbasis auf eine Erholung. Die Anleger gehen davon aus, dass der deutliche Rückgang in Gewinn und Umsatz bereits eingepreist ist. Die NVIDIA-Aktie legt heute um 2,5% auf 156,70 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Monster Beverage (WKN MB0U0W)

Seit Montag steigen die Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den Energydrink-Hersteller Monster Beverage ein. Die Aktie steht im Blickpunkt verschiedener Börsenmedien, die auf ein neues All-Time-High setzen. Monster Beverage erzielte im vergangenen Quartal einen Umsatz von über 1,62 Milliarden US-Dollar bei einem Nettogewinn von rund 322 Millionen US-Dollar.

3. Knock-out-Call auf Tesla (WKN MB0EAM)

Bei den Knock-outs wird zur Wochenmitte am häufigsten ein Knock-out-Call auf Tesla gehandelt. Die Derivateanleger steigen in den Knock-out-Call ein. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol hat Tesla-Chef Elon Musk gebeten, die Produktion von E-Autos in Südkorea aufzunehmen. Die Tesla-Aktie legt heute über 2% auf 169,10 Euro zu. Auf Wochensicht hat die Aktie aber über 12% nachgegeben.

Euwax Sentiment Index

Bis ungefähr 11:00 Uhr lag der Euwax Sentiment durchgängig im positiven Bereich, bevor er bis auf -25 Punkte fiel. Seit 12:00 Uhr steigt der Euwax Sentiment wieder deutlich an, die Derivateanleger in Stuttgart erwarten offenbar einen steigenden DAX.

