Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MB4P23)

Der KI-Boom treibt den Tech-Sektor weiter an. Analysten von Wedbush Securities erwarten für die zweite Jahreshälfte einen Kursanstieg von 10-12% bei KI-Aktien. Hierzu zählen die Analysten auch Amazon: Die Aktien des Online-Händlers konnten seit Jahresbeginn bereits um ca. 50% steigen. Heute geht es um ein halbes Prozent auf 124,79 US-Dollar etwas nach unten. Anleger steigen aus einem Discount-Call-Optionsschein auf Amazon aus.

2. Knock-out-Call auf Gold (WKN MB53BP)

Der Goldpreis stagniert derzeit um die 1.950 US-Dollar. Goldanleger schauen nun gespannt auf die Fed. Nach der Zinspause im Juni erwarten Experten für Juli eine Anhebung der Leitzinsen um 0,25%. Damit wäre das Edelmetall gegenüber Zinspapieren weniger attraktiv. Allerdings hält die weiterhin hohe Inflation die Nachfrage nach Gold stabil. Es bleibt also spannend, wohin die Reise für das Edelmetall geht. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf Gold rege gehandelt.

3. Discount-Zertifikat auf Allianz (WKN LB32MK)

Der Kurs der Allianz-Aktie bewegt sich seit Jahresbeginn mehr oder weniger in einer Seitwärtsrange. Aktuell steht ein Plus von ca. 5% zu Buche. Mehrere Analysten sehen Kurspotential in der Aktie des Versicherers und stufen die Allianz auf buy. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 251,44 Euro. Heute geht es um 0,17% auf 209,75 Euro nach oben. Stuttgarter Derivateanleger kaufen ein Discount-Zertifikat auf die Allianz.

Euwax Sentiment Index

Der DAX zeigt sich weiter schwach, heute trübt eine Gewinnwarnung von Lanxess zusätzlich die Stimmung. Für den deutschen Leitindex steht aktuell ein Minus von 0,6% bei 16.100 Punkten auf der Kurstafel. Auch die Stimmung unter den Anlegern verschlechtert sich. Der Euwax Sentiment stand im heutigen Handelsverlauf bereits bei +50 Punkten, am Mittag notiert er noch bei +9 Punkten.

Worauf man bei der Aktien-Analyse unbedingt achten muss!

Bei der Analyse von Einzel-Aktien tun sich nicht nur Börsenneulinge schwer. Auf der Invest 2023 erklärt Daniel Wassmer worauf es ankommt. Wo ist mein Unternehmen in der Produktionskette angesiedelt? Was muss ich bei Software-Aktien beachten? Ist mein Unternehmen ein "Zykliker"? Die Antwort auf diese und weitere Fragen erfährst du in diesem Video!

Was es mit "Spawner"-Unternehmen auf sich hat, welche Rolle das Management spielt und welche Rolle Aktienrückkäufe spielen erklärt Daniel im zweiten Teil auf seinem Kanal "Investflow".

