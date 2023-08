Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf ASML (WKN MB8Q6Q)

An den Aktienmärkten dominieren rote Vorzeichen. Auch ASML fällt 1,5 % zurück. In Stuttgart wird der Hersteller für Lithographiesysteme ebenfalls aus den Depots genommen. Derivateanleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein. ASML nähert sich derzeit den Sommertiefs um 610 Euro. Die Aktie befindet sich seit den Quartalszahlen Ende Juli in einer leichten Korrektur.

2. Discount-Call-Optionsschein auf AMD (WKN MB4P2M)

Neben ASML verkaufen Anleger auch einen Discount-Call-Optionsschein auf AMD. Der Schein hat sich vom Jahrestief zum Jahreshoch mehr als verdreifacht. Nun nehmen Derivateanleger verstärkt Gewinne mit. AMD fiel nach den Quartalszahlen im Juli zurück, nachdem die Aktie 2023 rund um K.I zu den großen Gewinnern gehörte.

3. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN UK6ESX)

Mit Alphabet befindet sich auch die dritte Aktie in unserer Auswahl im großen Bereich "K.I" - allerdings eher im Segment der Dienstleistung und Software. Anders als beispielsweise Apple zeigt Alphabet als Mega-Cap keine Anzeichen von Schwäche. Die Aktie zog nach den Quartalszahlen weiter an. In Stuttgart setzt man mit einem Call-Optionsschein auf Alphabet.

Euwax Sentiment Index

Der DAX fällt am späten Mittag auf ein neues Monatstief bei rund 15.720 Punkten. Dieser Rücksetzer wird in Stuttgart gekauft. Das Sentiment liegt mit Plus 50 klar im bullishen Bereich.

Börse Stuttgart auf Youtube

2. Börsenhalbjahr - was gehört jetzt ins Depot?

US-Aktien sind derzeit teurer als europäische Aktien. Aber was bedeutet eigentlich teurer? Wie lassen sich Aktien bewerten und vergleichen? Und was gehört fürs 2. Börsenhalbjahr ins Depot? Einschätzungen von Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, der zudem verrät, welche Marktmeinung die Privatanleger derzeit handeln.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=0jwApYWzZNk

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)