Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN MB9SLG)

Nachdem es gestern für die Immobilien-Aktien teilweise kräftige Rücksetzer gab, stehen die Zeichen heute auf vorsichtiger Erholung. Die Vonovia-Aktie verlor am gestrigen Handelstag ca. 2 % heute steht ein Plus von 0,8 % und ein Preis von 20,44 Euro je Anteilsschein auf der Kurstafel. Stuttgarter Derivateanleger nutzen die Möglichkeit und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia.

2. Call-Optionsschein auf Eli Lilly & Co. (WKN KH8LTJ)

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly & Co. steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal auf 8,3 Milliarden US-Dollar und verzeichnet damit ein Plus von 28 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn stieg mit 68 % noch deutlicher auf 1,9 Milliarden US-Dollar an. Die guten Zahlen veranlassten das Management, seine Jahresprognosen deutlich anzuheben. Beim Umsatz streben die US-Amerikaner nun 2,2 Milliarden US-Dollar mehr an als bisher, der Gewinn soll dabei um ca. eine Milliarde US-Dollar höher ausfallen, als bisher angenommen. Die Eli Lilly-Aktie konnte in der letzten Woche um 20 % zulegen, heute kommen weitere 0,6 % auf 550 US-Dollar hinzu. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein gekauft.

3. Discount-Zertifikat auf Siemens (WKN PF9FKU)

Für die Siemens-Aktie ging es in den letzten vier Wochen um 8 % rückwärts. Analysten der Berenberg-Bank sehen diese Entwicklung als "Überreaktion des Marktes auf die Normalisierung der Auftragslage" an. Sie halten an ihrem Kursziel von 170 Euro fest und stufen die Siemens-Papiere von hold auf buy herauf. Die Aktie des Industriekonzerns gibt heute 0,22% nach und kostet aktuell 137 Euro. Ein Discount-Zertifikat auf Siemens wird von den Anlegern gekauft.

Euwax Sentiment Index

Nach den Kursrückgängen am gestrigen Handelstag stabilisiert sich der DAX heute. Zum Mittag stehen 15.778 Punkte und damit ein kleines Plus von 0,07 % auf der Kurstafel. Am Abend richtet sich der Blick der Anleger in die USA. Sie erhoffen sich von der Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls weitere Hinweise auf eine Zinspause. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment notiert derweil bei -29 Punkten.

