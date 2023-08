Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN MB78UD)

Die Deutsche Bank-Aktie pendelt bereits seit einigen Wochen um die 10 Euro Marke. Daran ändert auch eine neue Tranche des seit 2021 laufenden Aktienrückkaufsprogramm nichts. In der aktuellen Tranche möchten die Frankfurter eigene Aktien im Volumen von 450 Millionen Euro zurückkaufen. Heute geht es für die Deutsche Bank-Aktie um 0,28 % auf 9,89 Euro nach oben. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf das Geldhaus ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MB5ZW8)

Anleger warteten gestern Abend mit Spannung auf die Quartalszahlen von Nvidia. Die Erwartungen waren hoch und wurden vom Halbleiter-Hersteller sogar noch übertroffen. Der Umsatz wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal verdoppelt und liegt mit 13,5 Milliarden US-Dollar über den Analysten-Erwartungen von 11,14 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie wurde von 0,51 US-Dollar auf 2,70 US-Dollar gesteigert. Hier lagen die Prognosen bei 2,08 US-Dollar. Die Nvidia-Aktie springt nach den guten Zahlen um 7,63 % auf 507,09 US-Dollar. An der Euwax werden Gewinne realisiert und ein Discount-Call-Optionsschein auf den Chip-Konzern verkauft.

3. Faktor 3x Long Knock-out auf Covestro (WKN MF8LK7)

Das Leverkusener Chemie-Unternehmen Covestro bekommt zum 01. Oktober einen neuen Finanzvorstand. Christian Baier kommt von Metro und folgt auf Thomas Toepfer, der Covestro zum 31. August verlassen wird. Für die Aktie des Werkstoff-Herstellers geht es aktuell um 0,13 % auf 47,82 Euro nach unten. Ein Faktor 3x Long Knock-out auf Covestro wird heute von den Anlegern gekauft.

Euwax Sentiment Index

Die starken Nvidia-Zahlen und eine Erholung bei den Immobilien-Aktien beflügelten den DAX zunächst. Zu Handelsbeginn kratzte das deutsche Aktienbarometer an den 15.900 Punkten, drehte in der Folge jedoch wieder ab. Am Mittag steht noch ein Plus von 0,27 % bei 15.770 Punkten auf der Kurstafel. Die Stimmung unter den Anlegern stieg im Gegensatz zum DAX im Handelsverlauf. Derzeit notiert der Stimmungsindikator Euwax Sentiment bei +35 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Warum der Beamteninvestor auf hohe Dividende setzt | Zeigen Sie uns ihr Depot | Börse Stuttgart

Wie würde eigentlich ein Angestellter des deutschen Staates investieren? Alle die sich das fragen haben heute die Gelegenheit in das Depot von Ben Offenberger zu spicken. Der Beamteninvestor ist heute bei Richy zu Gast und erläutert seine Strategie beim Geld anlegen. Warum Dividende für Ben ein wichtiges Thema ist, weshalb Wohlfühlen beim Investieren für ihn wichtig ist und welche faszinierenden Einzelaktien er mitgebracht hat erfahren Sie hier im Video.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=JaNRsFIh1v0

