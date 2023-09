Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Booking Holdings (WKN MB17G1)

Die Aktie des US-amerikanischen Online-Reiseportal-Betreibers Booking erreichte zur Mitte des Monats mit 3.251,47 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Aktionäre freuen sich über ein Kursplus von ca. 70 % seit Jahresbeginn. Seit dem Rekordhoch konsolidiert der Aktienkurs etwas. Aktuell kostet ein Anteilsschein 3.110,05 US-Dollar. An der Euwax ist heute ein Call-Optionsschein auf Booking gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN MB78UD)

Nach eher durchwachsenen Wochen springt die Deutsche Bank-Aktie in der aktuellen Handelswoche um 5 % nach oben und klettert damit wieder über die 10 Euro-Marke. Heute kommen weitere 0,31 % hinzu, derzeit kostet ein Anteilsschein am Geldhaus 10,31 Euro. Stuttgarter Derivateanleger realisieren ihre Kursgewinne und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank.

3. Knock-out-Call auf RWE (WKN KE4SUL)

Der dänische Windpark-Betreiber Orsted schreckte die Anleger heute mit der Nachricht über Wertberichtigungen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro auf. In der Folge geht es für Aktien aus dem Energie-Sektor nach unten. Die RWE-Aktie gibt 3,7 % auf 38,43 Euro nach. Anleger nutzen den Rücksetzer und kaufen einen Knock-out-Call auf den deutschen Energie-Konzern.

Euwax Sentiment Index

Die Hoffnung auf eine Zinspause in den USA gab dem DAX gestern und heute zu Handelsbeginn Rückenwind. Dieser drehte jedoch und entwickelte sich im Handelsverlauf zu einem Gegenwind. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 15.840 Punkten mit 0,55 % im Minus. Am Nachmittag werden frische Inflationsdaten für Deutschland und die EU erwartet. Der Euwax Sentiment hält sich den ganzen Vormittag im positiven Bereich und steigt zum Mittag hin auf +45 Punkte.

Börse Stuttgart auf Youtube

Trader 2023: Neue Regeln & spannende Preise!

Brot und Spiele braucht der Mensch - wie gut, dass auch 2023 das Börsenspiel "Trader" in den Startlöchern steht. Richy und Patrick Kesselhut von der Société Générale besprechen alle Neuerungen, Details und natürlich was es zu gewinnen gibt. Alles Wichtige zu Spielgruppen, Depot-Reset und Start Kapital erfahren Sie du in diesem Video!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=f4F-236ISyo

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

