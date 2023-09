Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway (WKN MB79CB)

Die Berkshire Hathaway B-Aktie klettert derzeit von einem Rekordhoch zum nächsten. Mit 370,39 US-Dollar kostet sie heute so viel wie noch nie zuvor. Im 12-Monats-Vergleich verteuerten sich die Papiere von Warren BuffettsŽ Investmentgesellschaft damit um über 30 %. Anleger sehen noch kein Ende der Rallye und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Arista Networks (WKN ME0B0W)

Ebenfalls auf Rekord-Jagd befindet sich die Aktie des US-amerikanischen Netzwerktechnik-Anbieters Arista Networks. Von Jahresbeginn bis Anfang September stieg sie über 70 % auf das neue Allzeit-Hoch von 198,51 US-Dollar. In den letzten Tagen gibt der Aktienkurs etwas nach, aktuell kostet ein Anteilsschein 189,02 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Arista Networks wird an der Euwax gekauft.

3. Knock-out-Put auf Jungheinrich (WKN KE73YX)

Die Aktie des Intralogistiktechnik-Anbieters Jungheinrich befindet sich derzeit in einer Konsolidierung. Diese Woche geht es um 7,4 % nach unten. Heute kostet eine Aktie des Hamburger Unternehmens 28,62 Euro und damit 0,76 % weniger als am Vortag. Analysten erwarten eine Trendumkehr und stufen die Jungheinrich-Aktie auf buy. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,75 Euro. Stuttgarter Derivateanleger nehmen nach den Kursrückgängen der letzten Tage ihre Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Put auf Jungheinrich.

Euwax Sentiment Index

Für den DAX geht es vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag und der morgigen EZB-Sitzung weiter abwärts. Am Mittag notiert das deutsche Aktienbarometer mit 15.607 Punkten 0,63 % im Minus. Die Stimmung unter den Anlegern ist dennoch positiv, für den Euwax Sentiment stehen aktuell +49 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Trader 2023- Neue Regeln und spannende Preise

Brot und Spiele braucht der Mensch - wie gut, dass auch 2023 das Börsenspiel "Trader" in den Startlöchern steht. Richy und Patrick Kesselhut von der Société Générale besprechen alle Neuerungen, Details und natürlich was es zu gewinnen gibt. Alles Wichtige zu Spielgruppen, Depot-Reset und Start Kapital erfahren Sie in diesem Video!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=f4F-236ISyo

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)