Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

1.Discount-Call-Optionsschein auf Intel (WKN VM24GA)

Der Chip-Hersteller Intel setzt seinen Konzernumbau fort. Auf dem letztjährigen Börsengang der Autozulieferer-Sparte Mobileye soll nun PSG an die Börse gebracht werden. PSG ist innerhalb des Tech-Konzerns für die Fertigung von Spezialchips für den Einsatz in Rechenzentren und Kommunikationstechnik zuständig. Intel plant den Börsengang in den nächsten zwei bis drei Jahren zu vollziehen. Die Aktie des Halbleiter-Produzenten kann diese Woche bereits 3,6 % zulegen und kostet aktuell 35,92 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Intel wird von den Anlegern überwiegend gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Shell (WKN MB7FT3)

Der zuletzt stark gestiegene Ölpreis half auch den Aktien-Kursen der Öl -Konzerne auf die Sprünge. Allerdings befindet sich der Ölpreis seit einigen Tagen im Rückwärtsgang. Das lässt auch die Shell-Aktie in dieser Woche um ca. 4 % nachgeben. Analysten von Goldman Sachs sehen dennoch weiteres Potential, da Shell von den noch immer hohen Ölpreisen profitiert. Sie empfehlen die Papiere des Erdöl-Konzerns zum Kauf und geben ein Kursziel von 39 Euro an. Heute geht es für die Anteilsscheine um ein weiteres Prozent auf 29,22 Euro nach unten. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Shell ein.

3. Knock-out-Call auf SMA Solar (WKN MB91GD)

Der deutsche Photovoltaik-Spezialist SMA Solar gab einen Ausblick auf seine voraussichtlich am 09. November erscheinenden Quartalszahlen. Demnach stieg der Umsatz von 252 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf nun 555 bis 565 Millionen Euro. Das EBITDA wurde ebenfalls signifikant gesteigert. Waren es im Vergleichszeitraum noch 34 Millionen Euro, rechnet das Kasseler Unternehmen nun mit 105 bis 110 Millionen Euro. Die SMA Solar-Aktie springt daraufhin am gestrigen Handelstag um bis zu 20 % nach oben. Heute geht es dafür um 4,66 % auf 63,45 Euro zurück. Ein Knock-out-Call auf SMA Solar ist an der Euwax derzeit gefragt.

Euwax Sentiment Index

Der DAX versuchte sich zum heutigen Handelsbeginn an einer weiteren Erholung und stieg in der Spitze auf 15.157 Punkte. Die Kauflaune hielt jedoch nicht lange an, so dass es für den deutschen Leitindex bis zum Mittag auf 15.060 Punkte zurück geht. Das entspricht einem Minus von 0,28 %. Die Anleger zeigen sich dennoch überwiegend positiv gestimmt, sie halten den Euwax Sentiment mit +12 Punkten im positiven Bereich.

