Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Coca-Cola (WKN JB2FJ6)

Die anhaltend hohen Zinsen und Inflationsraten bringen die Konsumgüter-Branche immer mehr in Bedrängnis. Mit Coca-Cola trifft es derzeit auch ein Schwergewicht der Branche, diese Woche steht ein Minus von 7,3 % auf der Kurstafel. Heute stabilisieren sich die Papiere des Getränke-Herstellers mit einem Plus von 0,71 % auf 52,75 US-Dollar etwas. Stuttgarter Derivateanleger kaufen aktuell einen Call-Optionsschein auf Coca-Cola.

2. Faktor 3x Long-Zertifikat auf Nestlé (WKN SB1UHE)

Neben Coca-Cola geraten auch die Nestlé-Papiere zunehmend unter Druck. In den letzten sechs Monaten verbilligt sich die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns um ca. 14 %. Die Talfahrt setzt sich heute fort, mit 100,33 Schweizer Franken kosten die Anteilsscheine 2,5 % weniger als am Vortag. Ein Faktor 3x Long-Zertifikat auf Nestlé ist an der Euwax gefragt.

3. Knock-out-Call auf McDonaldŽs (WKN UH18RE)

Den Reigen derzeit gebeutelter Aktien setzt McDonaldŽs fort. Die Aktie der Schnellimbiss-Kette verlor in den letzten drei Monaten 14,5 %. Dabei konnte McDonaldŽs bereits im zweiten Quartal dank durchgesetzter Preiserhöhungen seinen Umsatz um 14 % auf 6,5 Milliarden US-Dollar und den Gewinn um beinahe 50 % auf 2,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Mit Spannung blicken die Anleger nun auf die für Ende Oktober erwarteten Quartalszahlen für Q3. Analysten gehen inzwischen davon aus, dass das angestrebte Gewinnwachstum von 14 % für das Gesamtjahr übertroffen wird. Heute geht es für die McDonaldŽs-Aktie um 0,11 % auf 252,52 US-Dollar nach oben. Anleger steigen in einen Knock-out-Call auf den Franchise-Anbieter ein.

Euwax Sentiment Index

Vor dem Wochenende scheint der DAX neue Kraft zu schöpfen. Am heutigen Handelstag geht es um 0,7 % auf 15.170 Punkte nach oben. Vor den am Nachmittag mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten positionieren sich die Anleger mehrheitlich auf der Short-Seite. Der Euwax Sentiment notiert aktuell bei -24 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Christian W. Röhl: Vorsicht - diese Stolperfallen meiden!

Auf dem Weg an die Börse lauern einige Stolperfallen. Worauf Anleger achten sollten, damit die ersten Schritte an der Börse gelingen, verraten Investor & Podcaster Christian W. Röhl und Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer des DSW. Sie berichten im Gespräch von ihren eigenen Erfahrungen und verraten, warum langweilige Investments oft die beste Entscheidung sind.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=1EjYpNoOosA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)