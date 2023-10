Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Chevron (WKN ME1NF2)

Allmählich beginnt die Berichtssaison für das dritte Quartal. Die Zahlen des US-amerikanischen Energie-Konzerns Chevron werden für den 27. Oktober erwartet. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass der Umsatz der Kalifornier um rund 25 % auf 50 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sinkt. Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die Analysten einen Rückgang von 5,56 US-Dollar auf 3,43 US-Dollar. Die Aktie des Energie-Konzerns steigt heute um 1,48 % auf 163,49 US-Dollar, nachdem es gestern zeitweise um mehr als drei Prozent nach unten ging. Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Chevron.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Heidelberg Materials (WKN ME1QV9)

Aktionäre von Heidelberg Materials freuen sich über einen Kurszuwachs von 85 % in den letzten zwölf Monaten. Analysten sehen noch weiteres Kurspotential und empfehlen die Papiere des Baustoff-Konzerns zum Kauf. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel wird aktuell mit 82,26 Euro angegeben. Anleger greifen heute beherzt zu und lassen die Aktie um 2,25 % auf 74,56 Euro steigen. Ebenfalls gefragt ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Heidelberg Materials.

3. Knock-out-Put auf Nikkei 225 (WKN KH6XZ9)

Nachdem in den letzten Tagen der DAX als Basiswert gefragt war, steht heute der Nikkei 225 im Fokus. Der japanische Leitindex legte im ersten Halbjahr eine starke Kursrallye aufs Börsenparkett und konnte um rund 30 % auf ein neues Allzeithoch von 33.772 Punkten steigen. In den letzten Wochen konsolidierte der Nikkei etwas, stabilisierte sich in dieser Woche aber. Aktuell steht ein Wochenplus von 5 % bei 32.631 Punkten auf der Kurstafel. Stuttgarter Derivateanleger setzen offenbar auf einen Rücksetzer und steigen in einen Knock-out-Put auf den Nikkei 225 ein.

Euwax Sentiment Index

Der DAX setzt seine gute Woche fort und steigt heute um 0,65 % auf 15.560 Punkte. Unterstützung kommt aus den USA. Das gestern Abend veröffentlichte Fed-Protokoll mildert die Zinsängste. Experten gehen davon aus, dass der Zinsgipfel erreicht ist und es jetzt um die Frage geht, wie lange die Zinsen auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Am Nachmittag richten sich die Blicke der Anleger erneut in die USA, es werden frische US-Inflationsdaten veröffentlicht. Die Anleger positionieren sich im Vorfeld auf der Short-Seite, der Euwax Sentiment steht bei -19 Punkten.

Eskalation in Israel - DAX unter Druck | Ölpreis | Gold

Rote Vorzeichen zum Wochenstart: Die Situation in Nahost verschärft sich und der DAX gibt am Montag weiter ab. Nach einem schwachen September geht es für die Aktienkurse also einmal mehr gen Süden. Positiv dürften hingegen die Q3-Ergebnisse in Europa ausfallen, die in wenigen Tagen nach und nach veröffentlicht werden. Allerdings, so Derivate-Experte Volker Meinel, wohl ein letztes "Hurra" - danach werden Zinserhöhungen und die Rezession ihre Spuren hinterlassen. Welche "sicheren Häfen" nun gefragt sind und welche Markterwartung die Derivate-Anleger haben, verrät der Finanzmarkt-Experte Volker Meinel im Interview.

