Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Intel (WKN ME1V1A)

Die USA arbeiten weiter daran unabhängiger von chinesischen Zulieferern zu werden, insbesondere in der Chip-Produktion. Das US-Militär plant Berichten zu Folge nun einen Auftrag zur Herstellung und Lieferung von Halbleitern für ihre hochgeheimen Technologien an den US-amerikanischen Chip-Produzenten Intel zu vergeben. Die Aktie der Kalifornier kostet aktuell 38,79 US-Dollar und somit knapp 9 % mehr als in der Vorwoche. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Intel wird rege gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Xpeng (WKN ME1644)

Wie am Vortag nehmen Stuttgarter Anleger auch heute Xpeng als Basiswert ins Visier. Nachdem die Aktie des chinesischen E-Autobauers in der vergangenen Woche in Erwartung guter Quartalszahlen zeitweise um über 14 % an Wert gewinnen konnte, müssen die Papiere heute die Gewinne teilweise wieder abgeben. Aktuell steht ein Minus von rund 4 % bei 16,45 US-Dollar auf der Kurstafel. Der Rücksetzer wird von den Anlegern zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein auf Xpeng genutzt.

3. Faktor 3x Long Knock-out auf Nvidia (WKN MA9TDE)

Im Zuge des KI-Booms legte die Nvidia-Aktie bis zum Sommer eine beeindruckende Kursrallye aufs Börsenparkett. Ende August wurde mit 502,30 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Seither tendiert die Aktie des Grafikkarten-Spezialisten hauptsächlich seitwärts. Zu Wochenbeginn bestätigte das Analyse-Haus Bernstein Research seine outperform-Einstufung bei einem Kursziel von 675 US-Dollar. Anleger scheinen ebenfalls weitere Kurschancen zu sehen und bescheren der Nvidia-Aktie ein Wochenplus von 11 %, zu dem heute weitere 0,25 % auf 460,71 US-Dollar hinzukommen. An der Euwax wird ein Faktor 3x Long Knock-out auf Nvidia überwiegend gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der heutige Handelstag brachte eine ganze Reihe an Quartalsberichten verschiedener DAX-Unternehmen mit sich, die jedoch wenig frische Impulse gaben, den DAX zumindest aber ins Plus drehen ließen. Das deutsche Aktienbarometer notiert am Mittag bei 15.200 Punkten und damit 0,3 % höher als am Vortag. Die Stimmung unter den Anlegern verschlechterte sich dagegen im Handelsverlauf, der Euwax Sentiment notiert bei -41 Punkten.

Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich aufgehellt - den Notenbanken sei Dank! Aber wie berechtigt sind die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen von Fed & EZB? Warum der Goldpreis aus Sicht der BNP überbewertet ist, der Ölpreis hingegen weiter steigen könnte - hier die Einschätzungen der BNP Paribas im aktuellen Marktgespräch mit Kemal Bagci.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=QJbvtgT0QS0

