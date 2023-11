Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall ( WKN MB4XKJ)

Vor einigen Tagen hatten sich Anleger mit einem Call auf Rheinmetall an der Euwax positioniert. Damit wurde vor den heutigen Quartalsergebnissen auf steigende Kurse spekuliert. Der Schein legt am Dienstag knapp 30 % zu, Derivateanleger verkaufen den Schein und steigen aus. Rheinmetall konnte starke Zahlen vorlegen und die Wachstumsprognose anheben. Der Rüstungskonzern will 2023 bis 2026 im Schnitt 20 % wachsen.

2. Discount-Call auf SAP ( WKN ME1A9L)

SAP klettert weiter und steigt mit 140 Euro auf ein neues Dreijahreshoch. Das Rekordhoch bei 143,32 Euro dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. SAP thront damit unangefochten an der DAX-Spitze mit einer Marktkapitalisierung von 172 Milliarden Euro. Siemens und Airbus folgen mit 118 und 116 Milliarden auf den Plätzen 2 und 3. In Stuttgart auf man einen Discount-Call mit dem Derivateanleger auf neue Höchststände spekulieren.

3. Call-Optionsschein auf Bayer (WKN VM4EJ5)

Bayer kann den Absturz vorerst bremsen. Die Aktie stabilisiert sich um 34 Euro. Wer auf eine schnelle Erholung hofft, wird vorerst enttäuscht. In Stuttgart verkauft man einen Call-Optionsschein auf die Aktie. Analysten müssen in dieser Woche wohl ihre Kursziele anpassen. Das Analysehaus Jefferies hatdie Aktievon "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 37 Euro gesenkt. Der Stop der wichtigsten Testreihe von Asundexian mache Veräußerungen notwendig. Strategisch gewinne man damit lediglich Zeit, aber nicht ausreichend Mittel, um das Pharmaproblem mit der Patentklippe zu lösen.

Euwax Sentiment Index

Der DAX handelt in einer engen Spanne zwischen 15900 und 15940 Punkten. Das Patt zwischen Bullen und Bären zeigt sich auch im Sentiment. Am Mittag dominieren mit Minus 20 die Bären. Der Wert spricht allerdings nur für eine moderat-bärische Positionierung.

Börse Stuttgart auf Youtube

Depot-Check: Das sind die Lieblingsaktien der deutschen Anleger

Im aktuellen Interview mit Andreas Lipkow werfen wir eine Blick durchs Schlüsselloch oder besser gesagt in die Depots der deutschen Anleger. Wer sind die Lieblingsaktien der comdirect Kunden, heißt es auch bei den Privatanlegern "Bonds are back" und welche Rolle spielt der "Home Bias-Effekt" bei der Aktienauswahl? Einschätzungen und spannende Auswertungen von Andreas Lipkow, Finanzmarkt-Experte bei der comdirect.

Video unter folgendem Link anschauen:

