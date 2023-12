Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen Vz. (WKN KJ1WMV)

Eine sinkende Nachfrage belastet derzeit die Autobranche. Volkswagen reagiert darauf mit einem Sparprogramm, dass der Konzern noch vor Weihnachten vorlegen möchte. Neben einem Stellenabbau sollen Optimierungen in den Prozessen und Strukturen einen Großteil des Sparprogramms ausmachen. VW-Markenvorstand Thomas Schäfer nannte als Beispiele "stärkere Digitalisierung , geringere Produktkosten und kürzere Fertigungszeiten". Nach den deutlichen Zugewinnen der letzten Handelstage geht es für die Aktie der Wolfsburger heute um 0,5 % auf 113,26 Euro zurück. Anleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen.

2. Discount-Call-Optionsschein auf RWE (WKN ME1A8C)

Die RWE-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend weiter fort. Seit ihrem Jahrestief Anfang Oktober von 31,81 Euro geht es kontinuierlich nach oben. Heute kostet ein Anteilsschein am Energie-Konzern 40,56 Euro und damit weitere 0,6 % mehr als am Vortag. Rückenwind kommt von den Analysten, die die RWE-Aktie mehrheitlich zum Kauf empfehlen. Die Experten von JPMorgan Chase erhöhen ihr Kursziel von 58 auf 59,50 Euro. Stuttgarter Anleger machen Kasse und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf RWE.

3. Knock-out-Call auf Riot Platforms (WKN ME04BK)

Für Bitcoin-Anleger ist 2023 bisher positiv verlaufen. Die Kryptowährung kostet aktuell 40.051 US-Dollar, das ist ein Wertzuwachs von rund 160 % seit Jahresbeginn. Der Bitcoin-Höhenflug verhilft auch der Aktie des Bitcoin-Miners Riot Platforms auf die Sprünge. Diese kann dieses Jahr sogar um 250 % zulegen. Heute geht es allerdings um 3,7 % auf 14,21 US-Dollar nach unten. Der Rücksetzer wird an der Euwax zum Einstieg in einen Knock-out-Call auf Riot Platforms genutzt.

Euwax Sentiment Index

Die beeindruckende DAX-Rallye fand gestern bei 16.727 Punkten ihren vorläufigen Höhepunkt. Heute legt der deutsche Leitindex einen Boxenstopp ein, Anleger nehmen ihre Gewinne mit. Zum Mittag stehen 16.625 Punkte auf der Kurstafel. Im Vergleich zum Vortages-Schluss bedeutet dies ein Minus von 0,2 %. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment zeigt aktuell -33 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Der letzte Monat ohne Bitcoin-ETF? Monatsrückblick November 2023

Mirco & Richy blicken in diesem Video auf einen spannenden Monat November zurück und beantworten unter anderem folgende Fragen: Wird es 2024 eine Zinssenkung geben? Wenn ja, wie unterscheiden sich Hard & Soft Landing und welchen Einfluss hat die mögliche Zinssenkung auf den Kryptomarkt? Bitcoin und Gold zeigen eine starke Korrelation. Was steckt dahinter? Die Zulassung von Krypto-ETFs in den USA steht offenbar kurz bevor. Wann ist es endlich soweit für BTC und ETH und werden weitere Krypto-ETFs folgen? Und: Was denken die beiden über die aktuellen Ereignisse rund um Binance und warum steigt die Coinbase-Aktie um 60%? Weitere Themen wie die aktuellen Kursentwicklungen von Altcoins stehen ebenfalls im Fokus.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Rqk90kt_93E

