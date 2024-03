Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1.Discount-Call-Optionsschein auf Carl Zeiss Meditec (WKN MG02WM)

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec erreichte im Oktober 2023 mit 72,72 Euro ihr Jahrestief. Seither geht es kontinuierlich aufwärts, heute kostet ein Anteilsschein am Medizintechnik-Unternehmen 121,70 Euro, im Jahresvergleich steht damit noch ein Minus von rund 10 % auf dem Kurszettel. Analysten führen den Aufschwung auf einen soliden Auftragsbestand, eine verbesserte operative Marge sowie weitere Sparmaßnahmen zurück. Stuttgarter Anleger gehen von einer Fortsetzung der Erholungsrallye aus und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Carl Zeiss Meditec ein.

2. Call-Optionsschein auf Mastercard (WKN ME3FHK)

Beim Zahlungsdienstleister Mastercard geht es weiter aufwärts. Ende Januar gaben Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen, zusätzlichen Rückenwind. Dieser trug die Mastercard-Aktie bis Ende Februar auf ein neues Rekordhoch von 479,14 US-Dollar. Seither tritt der Aktienkurs allerdings auf der Stelle. Derzeit ist eine Aktie für 472,87 US-Dollar zu haben. An der Euwax ist heute ein Call-Optionsschein auf Mastercard gefragt.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MD8UKZ)

Es ist ein historischer Tag für den DAX. Quasi mit Handelsbeginn überquerte das Aktienbarometer erstmals die 18.000 Punkte-Marke. Die Hürde nahm der DAX in den letzten Wochen immer wieder ins Visier, heute hat die Kraft dann zum Sprung über diese Hürde gereicht. Ausschlaggebend dürften ausgebliebene negative Überraschungen seitens der Inflationsdaten sein. In Deutschland stiegen die Preise im Februar um 2,5 %, das sind 0,4 % weniger als im Januar. Leicht gestiegen ist die Teuerungsrate in den USA, dort ging es von 3,1 % auf 3,2 %. Knock-out-Anleger handeln nach dem neuen Rekordwert von 18.001 Punkten eifrig einen Call auf den DAX.

Euwax Sentiment Index

Es ist vollbracht, der DAX erklomm heute erstmals die 18.000 Punkte. Nach dem Sprung über diese historische Marke und dem neuen Rekordhoch von 18.001 Punkte reichte die Kraft allerdings nicht für weitere Zuwächse, so dass der deutsche Leitindex am Mittag mit 17.979 Punkte noch rund 0,08 % im Plus notiert. Stuttgarter Anleger warten auf Richtungssignale, das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment zeigt -1 Punkt an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Geld anlegen mit Verstand: Simon Schöbel aka InvestScience Chancen und Risiken

Simon Schöbel teilt im Interview mit "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) seine Erfahrungen beim Investieren. Er spricht über seine Strategien während der Corona-Krise und wie er mit den psychologischen Aspekten des Investierens umgeht. Des Weiteren diskutiert er Bitcoin, Kryptowährungen, Einzelaktien und ETFs, und teilt seine Strategien für den Einstieg und Ausstieg bei Einzelaktien. Die beiden Experten erkunden verschiedene Anlagestrategien und -möglichkeiten, darunter ETFs, Factor Investing, Sektorwetten, Momentum Ansätze und die Anlageklasse Immobilien. Sie sprechen auch über die Bedeutung von Tagesgeld in verschiedenen Lebenssituationen und stellen das Community-Portfolio von Simon Schöbel vor. Die Auswahl von Einzelaktien und die Bedeutung von Renten-ETFs als sichere Anlage werden ebenfalls behandelt. Simon Schöbel betont die Wichtigkeit von Finanzbildung und plädiert dafür, dass Schulen mehr über finanzielle Themen unterrichten sollten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=PktMYfzfbOI

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)