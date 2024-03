Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1.Faktor 3x Long Knock-out auf TUI (WKN MB7P3Y)

Der Reiseveranstalter Tui hat Grund zur Hoffnung auf eine operative Trendwende. Im Weihnachtsquartal stieg der Umsatz um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Reisenden stieg um sechs Prozent. Der operative Gewinn fiel mit sechs Millionen Euro zwar gering aus, aber im Vorjahr hatte man einen Verlust von 153 Millionen verbucht. Seit einer Woche steigt die Aktie deutlich um mehr als 10 Prozent, der Faktor-Optionsschein-Call (Faktor 3) wird gekauft, bisher liegen 146 Kursfeststellungen vor.

2. Knock-out Call auf K+S (WKN GG0JEG)

Nach einer schwachen Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal verlor die Aktie von K+S in den vergangenen Wochen deutlich und ist einer der wenigen Aktien im HDAX, die einen Abschlag von mehr als 30 Prozent zum Jahreshoch aufweisen. Das hat Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen und die Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen erholen. Das Papier wird in Stuttgart ebenfalls gekauft.

3. Knock-out Call auf ASML (WKN KJ5E9Y)

Die starken Quartalszahlen von Micron haben den Blick der Anleger wieder auf die Halbleiterbranche gerichtet. Davon profitiert ASML, ein Hersteller von Maschinen zur Herstellung von Computerchips. Das Unternehmen ist Nutznießer der großen Nachfrage nach KI-Chips und hat erst vor kurzem eine neue Generation von Maschinen zur Chipherstellung vorgestellt. Anleger hatten allerdings nach der starken Rally der vergangenen Wochen Gewinne mitgenommen, auf Wochensicht liegt das Minus bei knapp 2 Prozent. Der Ko-Call auf ASML wird heute verkauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX ist weiter auf Rekordjagd und notiert nur leicht unter dem aktuellen Rekordhoch knapp über 18.500 Punkte. Einen frühen Rücksetzer im DAX nutzten Derivateanleger in Stuttgart heute. Die Bullen sorgten überwiegend für ein positives Sentiment, das zeitweise die Marke von +50 überschritten hatte. Anschließend beruhigte sich die Stimmung, gegen 13.00 Uhr lag das Euwax-Sentiment nahe der Nulllinie.

Börse Stuttgart auf Youtube

Bitcoin Mining Difficulty: Von Datenhashing bis Proof of Work mit OrangeRelationship

Erfahre Sie in diesem neuen Video mit Danny Schäffner (OrangeRelationship) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) wichtige Hintergründe des Bitcoins - von der Blockfunktionalität bis zur Netzwerksicherheit! Wir beleuchten das Datenhashing, Einwegfunktionen, den Energieverbrauch und die Funktionsweise von Proof of Work. Erfahren Sie, wie die Rechenleistung gemessen wird und erkunden Sie die Themen Lotterie-Miner, Schwellwerte und Blockfindungswahrscheinlichkeiten mit uns. Mit einer Proof of Work Simulation veranschaulichen wir die Hashrate und beleuchten die Sicherheitsaspekte des Bitcoin-Netzwerks.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=nKH3pE5GOXA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)