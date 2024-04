Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens Energy (WKN ME85TW)

Die Siemens-Energy-Aktie steht wie am Vortag auch heute im Fokus der Anleger. Der Energie-Konzern arbeitet sich weiter aus der Krise heraus, die im Vorjahr durch Probleme bei der spanischen Tochter Siemens Gamesa ausgelöst wurde. Nach den Zugewinnen der letzten Tage steht heute ein Minus von 0,37 % auf der Kurstafel. Damit kostet ein Anteilsschein aktuell 17,30 Euro. Stuttgarter Anleger nutzen den kleinen Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Siemens Energy ein.

2. Discount-Put-Optionsschein auf DAX (WKN ME94VH)

Die Hoffnung der Anleger auf mehrere Zinsschritte in diesem Jahr erhalten mit weiter robusten US-Konjunkturdaten einen Dämpfer. Das bremst den DAX ein, der gestern zwar mit 18.567 Punkten nochmals ein neues Rekordhoch markierte, in der Folge aber seine Wochengewinne fast vollständig wieder abgeben musste. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 18.336 Punkten. An der Euwax wird ein Discount-Put-Optionsschein auf den DAX rege gehandelt.

3.Knock-out Call auf Silber (WKN MD7SZG)

Der Silberpreis nahm die Anleger im letzten Jahr mit auf eine Berg- und Talfahrt. Das Edelmetall pendelte größtenteils zwischen 22 und 25 US-Dollar, das 12-Monats-Tief wurde bei 20,93 US-Dollar erreicht. Aktuell zieht die Silbernachfrage wieder an, der Preis durchbricht die psychologisch wichtige Marke von 25 US-Dollar und erreicht heute mit 26,26 US-Dollar seinen höchsten Stand seit zwei Jahren. Anleger freuen sich über einen Wochengewinn von 6,3 %. Ein Knock-out-Call auf Silber wird eifrig gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Der DAX verpatzte seinen Wochenstart gestern mit einem Minus von 1,13 %. Heute erholt sich der deutsche Leitindex wieder etwas, aktuell notiert er bei 18.331 Punkten rund 0,28 % höher. Rückenwind verleihen frische Inflationsdaten aus der Euro-Zone. Demnach sank die Teuerungsrate von 2,6 auf 2,4 % und gibt der EZB damit zusätzlichen Spielraum für Zinssenkungen. Die Stimmung unter der Anlegern ist heute verhalten, der Stimmungsindikator Euwax Sentiment -23 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Nikkei-Rally: Wenn der Yen steigt, dann...

Historischer Schritt in Japan: Erstmals seit 17 Jahren hat die japanische Notenbank die Leitzinsen wieder angehoben. War das nur der Anfang und weitere Zinserhöhungen stehen schon vor der Tür? Welche Auswirkungen hat dies auf den Yen, dessen Schwäche nicht zuletzt den Aktienmarkt angetrieben hat? Einschätzungen von Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank, im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group).

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=MUwpd_O3YHc

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

