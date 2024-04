Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1.Discount-Call-Optionsschein auf Palantir (WKN VM94PD)

Vom anhaltenden KI-Boom profitieren nicht nur die Chip-Produzenten sondern auch Unternehmen wie Palantir. Die Aktie des Datenanalyse-Spezialisten verteuerte sich im Jahresvergleich um 170 %. In den letzten Wochen geht den Papieren der US-Amerikaner allerdings die Puste aus. Der Aktienkurs gibt nach seinem Hoch von 27,50 US-Dollar rund 17 % auf aktuell 22,70 US-Dollar ab. Stuttgarter Anleger erwarten offenbar eine Erholung und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Palantir.

2. Discount-Put-Optionsschein auf DAX (WKN MB2CJE)

Zu Wochenbeginn schwächelte der DAX indem er seine Gewinne aus der Vorwoche vollständig wieder abgab. Das deutsche Aktienbarometer kann sich aktuell jedoch stabilisieren und pendelt zwischen 18.350 und 18400 Punkten. Anleger blicken bereits auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und damit einen weiteren Indikator für die Fed. Diese bremste die Hoffnungen auf zeitnahe Zinssenkungen zu Wochenbeginn mit Verweis auf eine weiter robuste US-Wirtschaft mit einer anhaltenden Inflation von über 3 % aus. Ein Discount-Put-Optionsschein auf den DAX wird überwiegend verkauft.

3.Knock-out-Call auf Gold (WKN TR4P49)

Gold ist derzeit gefragt wie selten zuvor. Das Edelmetall setzt seine Rallye unvermindert fort und erreicht heute erstmals die 2.300 US-Dollar. Damit legte der Goldpreis seit Jahresbeginn rund 12,5 % zu. Analysten von Goldman Sachs führen den Preisanstieg auf die erwarteten Zinssenkungen und der damit steigenden Nachfrage bei Anlegern aber auch bei der Industrie zurück. Zudem verweisen sie auf die anhaltenden geopolitischen Krisen, die Gold als Krisenwährung attraktiv machen. Knock-out-Anleger handeln rege einen Call auf Gold.

Euwax Sentiment Index

Auf dem Börsenparkett will heute in einem nachrichtenarmen Umfeld keine Kauflaune aufkommen. Der DAX tritt bei 18.360 Punkten auf der Stelle und bewegt sich somit auf Vortagesniveau. Der Euwax Sentiment zeigt sich ebenfalls träge, das Stimmungsbarometer pendelt um die Null-Linie. Anleger schielen offenbar bereits mit einem Auge auf den morgen anstehenden US-Arbeitsmarktbericht, der neue Zins-Signale an die Fed senden könnte.

Börse Stuttgart auf Youtube

Nikkei-Rally: Wenn der Yen steigt, dann...

Historischer Schritt in Japan: Erstmals seit 17 Jahren hat die japanische Notenbank die Leitzinsen wieder angehoben. War das nur der Anfang und weitere Zinserhöhungen stehen schon vor der Tür? Welche Auswirkungen hat dies auf den Yen, dessen Schwäche nicht zuletzt den Aktienmarkt angetrieben hat? Einschätzungen von Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank, im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group).

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=MUwpd_O3YHc

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich.)