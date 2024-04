Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf adidas (WKN MB3A4F)

Adidas öffnete heute seine Bücher zum abgelaufenen Quartal und übertraf mit seinen Zahlen die Erwartungen. Der Sportartikel-Hersteller konnte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 8 % auf 5,46 Milliarden Euro steigern. Das Betriebsergebnis legte mit 336 Millionen Euro nach 60 Millionen im Vergleichszeitraum noch deutlicher zu. Vor allem der Restbestände-Verkauf der mittlerweile eingestellten Yeezy-Kollektion trug mit Erlösen von 150 Millionen Euro zur Ergebnissteigerung bei. Die Herzogenauracher passten ihre Erwartungen an das Gesamtjahresergebnis mit Blick auf die anstehenden Großereignisse Fußball-EM und Olympia um 200 Millionen auf 700 Millionen Euro nach oben an. Der Aktienkurs steigt heute um knapp 5 % auf 218,30 Euro. Ein Call-Optionsschein auf adidas wird an der Euwax gekauft.

2.Discount-Call-Optionsschein auf Netflix (WKN ME7L2K)

Für morgen werden neue Quartalszahlen von Netflix erwartet. Im Vorfeld prognostizieren Analysten eine Umsatzsteigerung von rund 14 % auf 9,27 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 4,51 US-Dollar, nach 2,88 US-Dollar im Vorjahr. Die Papiere des Streaminganbieters kosten derzeit 617,52 US-Dollar und damit rund 2 % weniger als in der Vorwoche. Stuttgarter Anleger sehen Chancen und kaufen rege einen Discount-Call-Optionsschein auf Netflix.

3. Knock-out-Call auf Gerresheimer (WKN MB06RZ)

Die Gerresheimer-Aktie erhält heute von einer Analyse des Investmenthauses Stifel Rückenwind. Die Experten sehen für den Verpackungsspezialisten gute Wachstumschancen. Vor allem, da die Düsseldorfer Spezialverpackungen für die derzeit boomenden Abnehmspritzen liefern. Das Kursziel wird mit 130 Euro angegeben und liegt damit über dem Allzeithoch von 123 Euro. Heute geht es für die Aktie um 2,8 % auf 100,20 Euro nach oben. Ein Knock-out-Call auf Gerresheimer wird rege gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Der DAX stemmt sich heute gegen weitere Rücksetzer und legt um 0,6 % auf 17.875 Punkte zu. Im Fokus stehen dabei Quartalszahlen, allen voran starke Ergebnisse und Prognosen bei adidas. Die Anlegerstimmung bleibt dennoch gedämpft, der Euwax Sentiment notiert bei -16 Punkten.

Krypto-Narrativ Airdrop: Was steckt dahinter?

In diesem neuen Video tauchen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und Steven Kneppe (Betreiber des YouTube-Kanals "Daily Bucks") tief in die Welt der Airdrops ein, unterscheiden zwischen Bitcoin und Airdrops und diskutieren die wachsende Konkurrenz. Sie beleuchten die Entwicklung von Eigenlayern auf Ethereum und deren Potenzial, erläutern den Ursprung von Airdrops und klassische Airdrops sowie Marketingkampagnen und Funding-Methoden.

