Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens Energy (WKN ME85TW)

Siemens Energy hat heute seine Quartalsergebnisse veröffentlicht, die dank einer starken Auftragsentwicklung besser als erwartet ausgefallen sind. Das Energietechnik-Unternehmen hat außerdem seine Jahresprognosen angehoben. Die Umsatzsteigerung soll statt wie bisher angenommen von 2% bis 7% nun um 10% bis 12% zunehmen. Die verlustreiche Windkraft-Tochter Gamesa werde, so der Geschäftsplan, bis 2026 wieder in die Gewinnzone geführt. Gamesa-Chef Eickholt gab zudem seinen Rücktritt bekannt. Stuttgarter Derivateanleger stoßen den Discount-Call-Optionsschein auf Siemens Energy ab.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Meta Platforms (WKN UM1W8B)

Meta Platforms (ehemals Facebook) will verstärkt in KI investieren, wurde aber nach den jüngsten Quartalszahlen von Anlegern wegen der hohen Investitionen zunächst abgestraft. In den vergangenen Tagen erholte sich die Aktie und legte innerhalb weniger Tage um rund 6 % zu. Meta operiert aus einer erfolgreichen Positionierung im Online-Werbemarkt heraus und wächst auch im Nutzerbereich. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer konnte im vergangenen Quartal um knapp zehn Prozent gesteigert werden. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Meta Platforms gekauft.

3. Knock-out-Put auf Vonovia (WKN ME5HEG)

Die Vonovia-Aktie erlebte seit Jahresbeginn eine Berg- und Talfahrt ohne klare Tendenz für 2024. Seit Mitte April geht es zwar wieder deutlich aufwärts, aber das Jahreshoch etwas oberhalb von 29 Euro bleibt ein hartnäckiger Widerstand. Der Wohnimmobilienkonzern erzielte im abgelaufenen Quartal wieder einen Gewinn - nach einem Milliardenverlust im Vorjahr. Für 2024 hob Vonovia außerdem die Prognose für das Wachstum der Mieteinnahmen an. Ein Knock-out-Call auf Vonovia wird in Stuttgart tendenziell gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX startete fester in den Handelstag und erreichte kurz nach Handelsbeginn sein vorläufiges Tageshoch bei 18.542 Punkten, was nur 25 Punkte unter dem Rekordhoch liegt. Zur Mittagszeit notiert das deutsche Aktienbarometer 0,5% im Plus bei 18.5220 Zählern. Die Stuttgarter Anleger bleiben vorsichtig und belassen den Euwax Sentiment im negativen Bereich, aktuell bei -55 Punkten.

MSCI World, US-Nebenwerte, Europa - was gehört jetzt ins ETF-Depot?

Am Rande der Finanzmesse Invest 2024 sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Sophia Wurm (State Street Global Advisors) über ETFs und ihre Rolle bei der Diversifizierung. Sie blicken auf die US-Wirtschaft sowie die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl und die ETF-Expertin verrät, warum US-Nebenwerte aktuell so spannend sind.

