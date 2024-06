Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UM1427)

Die Amazon-Aktie krönte kürzlich ihre im Herbst 2022 begonnene Kursrallye mit einem neuen Allzeithoch von 191,96 US-Dollar. Damit legten die Papiere des Online-Händlers in den letzten 1,5 Jahren rund 130 % an Wert zu. Aktuell konsolidiert der Aktienkurs etwas, mit 179,65 US-Dollar kostet ein Anteilsschein im Vergleich zum Rekordhoch rund 7 % weniger. Analysten und Charttechniker sehen dennoch weiteres Aufwärtspotential, das durchschnittliche Kursziel wird aktuell mit 210,50 US-Dollar angegeben. Stuttgarter Anleger spekulieren ebenfalls auf einen Kurszuwachs, sie steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Amazon ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN ME9VF7)

Nvidia eilt weiter von Rekord zu Rekord und steht deshalb als Basiswert weit oben auf den Watchlisten der Anleger. Mittlerweile steht der Chip-Produzent mit einem Börsenwert von 2,7 Billionen US-Dollar auf Position 3 der größten Unternehmen der Welt. Marktbeobachter sehen nach dem kürzlich angekündigten Aktiensplit gute Chancen, dass die Nvidia-Aktie in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen wird. Es wird spekuliert, dass die Kalifornier dabei Intel ersetzen könnten. Mit 1.166 US-Dollar erreichen die Papiere des Halbleiter-Konzerns gestern ein neues Allzeit-Hoch. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia gefragt.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin Future (WKN VD684L)

Nach seinem jüngsten Durchhänger nimmt der Bitcoin-Kurs wieder Fahrt auf. Analysten sehen vor allem in den Erwartungen sinkender Zinsen einen Hauptgrund für die jüngsten Kursgewinne in der Kryptowährung. Seit Wochenbeginn klettert der Preis für einen Bitcoin um rund 5 % auf aktuell 65.273 Euro und nimmt damit langsam wieder sein Allzeithoch von 67.331 Euro ins Visier. Geht es nach Marktbeobachtern ist dies nur eine Zwischenetappe, sie rechnen mit weiteren Kursgewinnen. Ein Knock-out-Call auf den Bitcoin Future ist bei Anlegern entsprechend gefragt.

Euwax Sentiment Index

Gestern ging es für den DAX zeitweise unter 18.400 Punkte, Marktbeobachter machten dafür vor allem Zins-Unsicherheiten verantwortlich. Heute kann sich der deutsche Leitindex wieder um rund 0,5 % erholen und pendelt um die 18.500 Punkte-Marke. Die zu Beginn aufgehellte Anlegerstimmung trübt sich im Handelsverlauf ein, der Euwax Sentiment dreht aus dem positiven Bereich in den negativen, aktuell stehen -39 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Geldanlage mit KI - so stellst du ChatGPT die richtigen Fragen mit Albert Warnecke | Invest 2024

Darum geht's im Video: In seinem Vortrag auf der Invest 2024 Messe beleuchtet Albert Warnecke (Finanzwesir) die Möglichkeiten, den Heiligen Gral der Überrendite mit Hilfe von KI zu erreichen. Er erklärt unter anderem, wie Chatbots beim Recherchieren oder Texte zusammenfassen unterstützen können. Verschiedene KI-Modelle wie Perplexity AI und ChatGPT werden vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=wTb9EpIDjPY&ab_channel=B%C3%B6rseStuttgart

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)