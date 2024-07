Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Netflix (WKN UM7JH5)

Die Netflix-Aktie blickt auf ein erfolgreiches erstes Börsenhalbjahr zurück, seit Jahresbeginn geht es um 40 % nach oben. Vor Wochenfrist wurde das aus 2021 stammende Allzeithoch wieder erreicht, mit 697,42 US-Dollar gelang der erstmalige Sprung über 700 US-Dollar jedoch nicht. Aktuell konsolidieren die Papiere des Streaming-Anbieters aufgrund von Gewinnmitnahmen. Heute kostet ein Anteilsschein 677,65 US-Dollar und damit rund 1,2 % weniger als am Vortag. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein auf Netflix.

2. Call-Optionsschein auf SAP (WKN ME31MU)

Eitel Sonnenschein herrscht seit geraumer Zeit in Walldorf, bei SAP laufen die Geschäfte rund. Das bestätigen auch mehrere Analysten. So meint die UBS, dass der Software-Konzern im europäischen Vergleich herausrage und sein "eigenes Wetter" mache. Die Schweizer heben ihr Kursziel von 191 auf 222 Euro an.?"hnlich äußern sich Experten von JP Morgan, die ihr Kursziel von 205 Euro bestätigen. Nach dem zu Wochenbeginn erreichten neuen Rekordhoch von 190,92 Euro, kosten die Papiere der Walldorfer aktuell 185,30 Euro. Ein Call-Optionsschein auf SAP ist heute an der Euwax gefragt.

3. Knock-out-Call auf Porsche (WKN GP4EDK)

In den letzten Wochen stotterte der Motor der Porsche-Aktie, seit April geht es um rund 25 % nach unten. Diese Woche sorgen einige positive Analystenkommentare für zusätzliche PS und lassen die Papiere im Wochenvergleich um rund 9 % auf 74,44 Euro steigen. Die Deutsche Bank erwartet eine Marge von 16 % beim Sportwagenbauer und lobt die Gewinndynamik. Des Weiteren sei es gelungen, die durchschnittlichen Verkaufspreise anzuheben. Analysten von JP Morgan erwarten für das zweite Quartal zudem gute Zahlen. Das durchschnittliche Kursziel für die Zuffenhausener wird derzeit mit 102,25 Euro angegeben. Anleger kaufen heute einen Knock-out-Call auf Porsche.

Euwax Sentiment Index

Der DAX hat seine Delle vom Dienstag hinter sich gelassen und klettert weiter vorsichtig nach oben. Heute notiert der deutsche Leitindex mit 18.450 Punkten knapp 0,2 % höher als am Vortag. Anleger warten gespannt auf die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten und bleiben vorerst mehrheitlich an der Seitenlinie. Der Euwax Sentiment zeigt +8 Punkte an.

