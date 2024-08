Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Waste Management (WKN MG108R)

Der Abfallwirtschaftskonzern Waste Management veröffentlichte kürzlich seine Quartalszahlen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie erzielten die Texaner eine Steigerung. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Umsatz von 5,12 Milliarden auf 5,4 Milliarden US-Dollar und der Gewinn je Aktie wurde von 1,52 auf 1,69 US-Dollar gesteigert. Analysten und Anleger erwarteten jedoch bessere Zahlen. Die Enttäuschung spiegelt sich im Kurschart wider, der Aktienkurs stürzt um rund 10 % ab, aktuell kostet ein Anteilsschein 201,10 US-Dollar. Stuttgarter Anleger glauben offenbar nicht an eine Erholung, sie verkaufen einen Call-Optionsschien auf Waste Management.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf (WKN VC0KE9)

Die Aktie des Konsumgüter-Konzerns Beiersdorf kommt derzeit nicht in Schwung. Seit dem Allzeithoch von 147,75 Euro Mitte Mai ging es für die Papiere der Hamburger kontinuierlich nach unten. Heute geht es weitere 2,3 % auf 132,15 Euro zurück. Hoffnung macht den Aktionären eine aktuelle Analyse von Warburg Research. Das Analysehaus bestätigt in Erwartung guter Quartalszahlen, die in der kommenden Woche präsentiert werden, das Kursziel von 185 Euro. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf gefragt.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MG7G3Y)

Der DAX befindet sich diese Woche in besserer Verfassung als in der Vorwoche. Seit dem Vorwochentief bei rund 18.100 Punkten kletterte der deutsche Leitindex bis Mittwoch auf 18.500 Punkte. Zwar trübten schwache Microsoft Zahlen am gestrigen Abend die Stimmung, gute AMD-Zahlen sorgten aber für ein positives Gegengewicht. Vor der heute Abend anstehenden Fed-Sitzung steht für den DAX ein Kursplus von 0,5 % auf der Kurstafel. Damit hält sich das Aktienbarometer tapfer über der 18.500 Punkte-Marke. Knock-out-Anleger handeln rege KO-Produkte auf den DAX, die meisten Umsätze gibt es in einem Put.

Euwax Sentiment Index

Der DAX bestätigt heute seine robuste Verfassung und steigt gegenüber dem Vortag um 0,5 % auf 18.500 Punkte. Am heutigen Mittwoch steht vor allem die nächste Fed-Sitzung, die am Abend stattfindet, im Fokus der Anleger. Experten erwarten für heute keine Zinsschritte, allerdings warten Marktteilnehmer auf Signale für Zinssenkungen im Herbst. Der Euwax Sentiment zeigt aktuell -8 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

US-Wahl = Bitcoin Bullrun? Ethereum-ETF-Start - folgt bald Solana?? Bitcoin2Go?

Darum geht's im Video: In diesem Video blicken Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard "Richy? Dittrich von Boerse Stuttgart Group auf einen aufregenden Juli zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie hat sich der Bitcoin-Kurs seit der Bekanntgabe von Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf entwickelt? Welche Rolle spielt Trump ? Steht uns nach den US-Wahlen ein Bullrun bevor? Wie sieht es aktuell mit den Zinsen aus? Was gibt es Neues über Mt. Gox? Die Ethereum-Spot-ETFs sind gestartet - mit welchen Auswirkungen auf den Kryptomarkt? Weitere Themen sind Meme-Coins, Swaps, Polygon und ASI.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=2vBLTINtNyY&ab_channel=B%C3%B6rseStuttgart

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)