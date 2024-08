Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Eli Lilly (WKN ME8T19)

Eli Lilly öffnet morgen seine Bücher zum abgelaufenen Quartal. Im Vorfeld gaben mehrere Analysten ihren Prognosen zu den Ergebnissen des Pharma-Konzerns ab. Die Experten erwarten beim Gewinn je Aktie einen Zuwachs von 0,78 US-Dollar auf 2,74 US-Dollar. Die Schätzungen zum Umsatz belaufen sich durchschnittlich auf 9,97 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 19,94 % im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 8,31 Milliarden US-Dollar erwirtschaften konnte. Die Aktie legt nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn gestern 2,3 % auf 793,18 US-Dollar zu. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Eli Lilly wird heute überwiegend verkauft.

2. Discount-Zertifikat auf Commerzbank (WKN DJ3N9F)

Die Commerzbank sieht sich trotz eines nachlassenden Rückenwinds von der Zinsseite auf Kurs zu einem höheren Ergebnis im laufenden Jahr. Das Ergebnis soll 2024 den Vorjahreswert "deutlich" übertreffen, wie es im am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht der Bank heißt. 2023 hatte die Bank dank der gestiegenen Zinsen und der damit deutlich höheren Einnahmen im Geschäft mit Einlagen und Krediten 2,2 Milliarden Euro verdient und damit so viel wie noch nie. Konzernchef Manfred Knof sieht die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank zudem finanziell gut aufgestellt und traut ihr den weiteren Rückkauf von eigenen Aktien zu. Sorgen bereitet den Anlegern die Risikovorsorge, die im zweiten Quartal höher ausfiel als zum Jahresstart. Die Papiere der Frankfurter verlieren im heutigen Handelsverlauf bis zu 6 %, können sich zum Mittag hin jedoch wieder etwas erholen. Aktuell kostet ein Anteilsschein 12,64 Euro und damit 4,28 % weniger als am Vortag. An der Euwax wird ein Discount-Zertifikat auf die Commerzbank rege gehandelt.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN ME3Q30)

Die Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt haben wieder etwas Mut gefasst. Der DAX startet mit einem Plus und stabilisiert sich weiter. Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen. Der DAX hatte stabil bei 17.354 Punkten geschlossen und startet heute erneut 0,44 Prozent höher bei 17.430 Punkten. Positive Signale sendet die deutsche Industrie, die nach einer Schwächephase wieder etwas Fahrt aufnimmt. Im Juni stieg die Gesamtherstellung im Monatsvergleich um 1,4 Prozent. Der DAX, der zuletzt in nur drei Handelstagen 1.500 Punkte eingebüßt hatte, setzt sich von der 17.000-Zähler-Marke ab und notiert derzeit bei 17.554 Punkten mit 1,15 % im Plus. Stuttgarter Anleger handeln eifrig einen Knock-out-Call auf den DAX.

Euwax Sentiment Index

Der deutsche Leitindex DAX ging mit einem Aufschlag von 0,49 Prozent bei 17.438 Zählern in den Mittwochshandel. Im weiteren Verlauf behält er die positive Tendenz bei und arbeitet sich bis über die 17.500er-Marke vor. Am Mittag stehen 17.554 Punkte und damit ein Kursplus von 1,15 % auf der Kurstafel. Der Euwax Sentiment zeigt unterdessen -31 Punkte an.

